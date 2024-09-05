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新聞眼／2風暴進逼 蔣萬安拚外交須防內政失分

聯合報／ 本報記者林麗玉
台北市長蔣萬安今天首度以市長身分赴美進行為期11天的訪問，他出發前揮手與媒體道別。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安今天首度以市長身分赴美進行為期11天的訪問，他出發前揮手與媒體道別。記者黃仲明／攝影

台北市長蔣萬安昨首度以市長身分訪美，不僅美國僑界早已引頸期盼這位藍營政治明星到訪，美方也想多認識這位台灣新世代藍營接班人。不過，京華城風暴延燒，又可能有颱風侵台，北市恐壟罩在這兩道有形、無形的風暴中，蔣萬安人在美國還是得緊盯，以免贏了外交，卻失掉市政危機處理、防颱政治學分。

台中市長盧秀燕被黨內力拱拚戰2028年總統大位，蔣萬安還能沉潛，但此行可為蔣奠基未來接班人基礎，蔣、盧情同姊弟，此行也能為盧總統之路加分；尤其訪美不只能鞏固藍營在「和中親美」的目標，蔣萬安返台後再辦雙城論壇，更能嚴防被貼「親共」標籤。

台北在東亞不管地緣政治、經濟都相當重要城市，蔣萬安可透過訪美及重要演說，讓美國政經學界不只認識台灣、台北，更有認識年輕、有國際視野的首都市長。

不過，這次蔣萬安訪美期間，正值京華城案風暴正逼近暴風中心，檢方已提出抗告，民眾黨主席、前市長柯文哲收押與否箭在弦上，在柯文哲任內的市府官員接連被傳喚，是否有人涉案也還說不定，且京華城停工與否，更是外界高度關注，市府的危機處理若失當，這把火恐燒到蔣萬安。

京華城的「無形風暴」未遠離，訪美期間一旦有颱風來襲，更是攸關市井小民生命財產的「有形風暴」，先前就有盧秀燕因凱米颱風來襲，65小時內兩度啟程飛美的鐵人經驗，蔣萬安此行，同樣也是帶著「防颱指揮官」的藍背心出訪，蔣若不想芒刺在背，絕對要遠端緊盯、嚴防失分。

京華城案 凱米颱風 柯文哲 盧秀燕 蔣萬安 雙城論壇 風暴

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