蔣萬安訪美 緊盯颱風動態應變

台北市長蔣萬安昨啟程出訪美國，是上任後首度訪美。蔣萬安表示，會到紐約、波士頓及費城進行市政交流、聽僑胞心聲，將在波士頓哈佛大學演講，除了市政交流，更重要的也是向世界行銷台北，讓世界看到台北。

蔣萬安此行訪美9月4日至14日為期11天，因應接下來還有熱帶低壓可能生成為颱風，蔣萬安昨先到北市應變中心視察跨局處應變，並表示防災整備絕對秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度，訪美期間會持續密切掌握，並和災害應變中心和各局處保持聯繫，都即時應變。

蔣萬安下午與議長戴錫欽等人在桃園機場行前受訪，蔣萬安說，這次出訪美國主要在美東，會到紐約、波士頓以及費城等地市政交流，議長率跨黨派議員也一同出訪，會觀摩城市規畫、交通建設及新創科技產業的發展，也會實際到大都會球場去看球場的經營管理，再到波士頓哈佛大學公開演講。

蔣萬安說，會到這幾個城市跟在地僑胞見面，聽僑胞心聲，以及未來北市府怎樣可以跟他們更緊密合作，來協助北市在各個城市招商等，也會跟年輕朋友座談，跟在地台灣留學生深入交流。

戴錫欽說，波士頓是北市姐妹市，兩個市議會也會交流，波士頓議長跟多數黨主席也會接待，相信不管是疫後經濟發展或觀光文化交流，都會有相當大的助力，非常期待這一次的美東之行。

國民黨北市議員汪志冰認為，蔣萬安訪美對北市的國際能見度、城市行銷絕對是非常好的事，尤其蔣也都只能利用議會休會期間出訪，當然遇到颱風機率也會比較高，但若要因颱風可能會來就不出訪，也大可不必。

民進黨議員顏若芳說，蔣萬安訪美行程有參訪、有交流，看似非常豐富，卻隻字未提能為台北帶來何種效益，蔣萬安應藉此機會，建立台北市與美方的產業貿易、交流管道，不要只會像雙城論壇一樣，簽了一堆淪為裝飾品又沒有成效的備忘錄。