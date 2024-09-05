聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安訪美 緊盯颱風動態應變

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
蔣萬安（左一）昨天率領台北市政府及市議會團隊啟程訪美。記者黃仲明／攝影
蔣萬安（左一）昨天率領台北市政府及市議會團隊啟程訪美。記者黃仲明／攝影

台北市長蔣萬安昨啟程出訪美國，是上任後首度訪美。蔣萬安表示，會到紐約、波士頓及費城進行市政交流、聽僑胞心聲，將在波士頓哈佛大學演講，除了市政交流，更重要的也是向世界行銷台北，讓世界看到台北。

蔣萬安此行訪美9月4日至14日為期11天，因應接下來還有熱帶低壓可能生成為颱風，蔣萬安昨先到北市應變中心視察跨局處應變，並表示防災整備絕對秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度，訪美期間會持續密切掌握，並和災害應變中心和各局處保持聯繫，都即時應變。

蔣萬安下午與議長戴錫欽等人在桃園機場行前受訪，蔣萬安說，這次出訪美國主要在美東，會到紐約、波士頓以及費城等地市政交流，議長率跨黨派議員也一同出訪，會觀摩城市規畫、交通建設及新創科技產業的發展，也會實際到大都會球場去看球場的經營管理，再到波士頓哈佛大學公開演講。

蔣萬安說，會到這幾個城市跟在地僑胞見面，聽僑胞心聲，以及未來北市府怎樣可以跟他們更緊密合作，來協助北市在各個城市招商等，也會跟年輕朋友座談，跟在地台灣留學生深入交流。

戴錫欽說，波士頓是北市姐妹市，兩個市議會也會交流，波士頓議長跟多數黨主席也會接待，相信不管是疫後經濟發展或觀光文化交流，都會有相當大的助力，非常期待這一次的美東之行。

國民黨北市議員汪志冰認為，蔣萬安訪美對北市的國際能見度、城市行銷絕對是非常好的事，尤其蔣也都只能利用議會休會期間出訪，當然遇到颱風機率也會比較高，但若要因颱風可能會來就不出訪，也大可不必。

民進黨議員顏若芳說，蔣萬安訪美行程有參訪、有交流，看似非常豐富，卻隻字未提能為台北帶來何種效益，蔣萬安應藉此機會，建立台北市與美方的產業貿易、交流管道，不要只會像雙城論壇一樣，簽了一堆淪為裝飾品又沒有成效的備忘錄。

哈佛大學 戴錫欽 汪志冰 波士頓 蔣萬安 雙城論壇 顏若芳

延伸閱讀

影／蔣萬安啟程訪美 將在哈佛大學甘迺迪論壇演講

調整涉京華城案邵琇珮職務 蔣萬安盼速釐清事實

館長稱再押柯將號召小草堵北檢 蔣萬安曝警局維安2點優先

京華城若容積不法 游淑慧曝蔣萬安收拾柯文哲爛攤有2做法

相關新聞

谷立言：美中對話 控管分歧

美國在台協會（ＡＩＴ）新任處長谷立言（Raymond Greene）七月上任，昨首度舉行記者會與國內外媒體見面。谷立言指...

人物側寫／知台派秀中文 谷立言劍不出鞘卻處處帶刺

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨首度與國內外媒體見面，致詞大秀中文，沒有一絲外國人彆扭，也表現出自己是名副其實「知台派...

蔣萬安訪美 緊盯颱風動態應變

台北市長蔣萬安昨啟程出訪美國，是上任後首度訪美。蔣萬安表示，會到紐約、波士頓及費城進行市政交流、聽僑胞心聲，將在波士頓哈...

冷眼集／「信賴」並非只是賴總統自己說

賴總統稱要延續前總統蔡英文的美中台路線，實際上每位總統會採取什麼做法端賴當前局勢條件，正如同前後任美國總統川普和拜登對中...

林右昌：選後只有信賴論 沒疑賴論

民進黨秘書長林右昌三日在華府智庫全球台灣研究中心（ＧＴＩ）表示，所謂「疑賴論」是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有...

統籌分配款指標權重 待整合

財政部昨再邀集地方政府開會，討論中央統籌分配稅款分配指標選擇，國庫署表示，在財政努力與基本建設求兩大類項目的細項分配指標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。