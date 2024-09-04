柯文哲恐被收押？醫預測交保喊話柯：拒交保去關絕對划算

台北市前市長柯文哲從被北檢聲押到北院裁定請回，但北檢抗告，高院今傍晚撤銷柯文哲原裁定、發回北院。醫師、時事評論家沈政男認為，柯文哲聲押案改成交保可能性大，他向柯喊話要他拒絕交保，關在看守所累積政治能量，絕對划算。

沈政男認為，高院將柯文哲案發回地院更裁，並不意外，因為本來聲押以後無保請回的例子就不多，高院只是把責任推回給地院。而北檢就是要起訴柯文哲，想盡辦法要羈押他，而最可能的更裁結果，也就是改成重金交保。

他也指出，柯文哲先前有講，如果裁定交保會拒絕，他也認為這樣的作法也是正確的，因為，每關一天，就此案來說，柯文哲就會增加政治能量一分。尤其此案，以柯文哲與彭振聲來說，就是百分百的莫須有罪名。

高院的裁定說明雖提到，「柯文哲積極介入京華城案的客觀事實」，但地院法官卻認為柯文哲不太介入，由此可見，法官的主觀判斷在此案件成了裁定，而且也是未來判決的主要因素。而這就是圖利罪的本質。

他表示，不管有沒有羈押、交保或無保請回，柯文哲一定會被以圖利罪，甚至收賄罪起訴，將會是長期的司法戰。至於，羈押更裁的合理裁定，頂多就是重金交保，後續若改成羈押，就太超過了，畢竟前面的裁定是無保請回。