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柯文哲無保請回被撤…王世堅PO「1表情符號」超酸 網笑翻：不用跳了

柯文哲恐被收押？醫預測交保喊話柯：拒交保去關絕對划算

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
高院今傍晚撤銷柯文哲無保請回裁定，發回北院更裁，柯文哲晚間7時20分左右乘車離開台玻大樓，並未回應媒體提問。記者曾原信／攝影
高院今傍晚撤銷柯文哲無保請回裁定，發回北院更裁，柯文哲晚間7時20分左右乘車離開台玻大樓，並未回應媒體提問。記者曾原信／攝影

台北市前市長柯文哲從被北檢聲押到北院裁定請回，但北檢抗告，高院今傍晚撤銷柯文哲原裁定、發回北院。醫師、時事評論家沈政男認為，柯文哲聲押案改成交保可能性大，他向柯喊話要他拒絕交保，關在看守所累積政治能量，絕對划算。

沈政男認為，高院將柯文哲案發回地院更裁，並不意外，因為本來聲押以後無保請回的例子就不多，高院只是把責任推回給地院。而北檢就是要起訴柯文哲，想盡辦法要羈押他，而最可能的更裁結果，也就是改成重金交保。

他也指出，柯文哲先前有講，如果裁定交保會拒絕，他也認為這樣的作法也是正確的，因為，每關一天，就此案來說，柯文哲就會增加政治能量一分。尤其此案，以柯文哲與彭振聲來說，就是百分百的莫須有罪名。

高院的裁定說明雖提到，「柯文哲積極介入京華城案的客觀事實」，但地院法官卻認為柯文哲不太介入，由此可見，法官的主觀判斷在此案件成了裁定，而且也是未來判決的主要因素。而這就是圖利罪的本質。

他表示，不管有沒有羈押、交保或無保請回，柯文哲一定會被以圖利罪，甚至收賄罪起訴，將會是長期的司法戰。至於，羈押更裁的合理裁定，頂多就是重金交保，後續若改成羈押，就太超過了，畢竟前面的裁定是無保請回。

沈政男進一步表示，柯文哲應已做好被關的準備，並向柯喊話，羈押頂多2個月，但得到的政治能量，很可能會超過先前10年的從政經歷，絕對划算！而關在看守所是很重要的受難印記，踏出看守所後，柯文哲就是蔣渭水等級的政治人物了。

台灣高等法院今撤銷柯文哲無保請回裁定，發回台北地院更裁。圖／本報資料照，記者林俊良攝影
台灣高等法院今撤銷柯文哲無保請回裁定，發回台北地院更裁。圖／本報資料照，記者林俊良攝影

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