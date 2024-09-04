紐韓重申台海和平穩定 外交部：推價值外交維護印太

紐西蘭總理盧克森今天與南韓總統尹錫悅會晤，發布聯合聲明重申台海和平穩定的重要性。外交部今天表示歡迎，台灣將持續推動「價值外交」，維護印太區域的民主、和平與繁榮。

南韓總統府今天發布新聞稿，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）於4日至5日訪問韓國，4日與南韓總統尹錫悅舉行雙邊會談，會後發布聯合聲明重申台灣海峽和平穩定的重要性，以及聯合國海洋法公約保障的自由航行權。

對此，外交部晚間透過新聞稿表示高度肯定與誠摯感謝。

外交部指出，台灣將持續致力維持台海和平穩定的現狀，反對任何區域霸權主義國家破壞現狀，並歡迎理念相近國家持續在國際場合關切台海的穩定，以實際行動確保以規則為基礎的國際秩序。

外交部也提及，台灣也將持續推動「價值外交」，共同維護印太區域的民主、和平與繁榮。