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打詐成效有限 王鴻薇揭1個月恐抵去年被詐總額

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今晚在臉書上表示，根據警政署打詐儀表板，國人昨天一天被詐騙5億，4億多都是投資詐騙案，去年統計全台全年被詐金額88億，按照每日5億的速度，一個月很快可抵一年，質疑政府打詐根本效果有限。圖／立委王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇今晚在臉書上表示，根據警政署打詐儀表板，國人昨天一天被詐騙5億，4億多都是投資詐騙案，去年統計全台全年被詐金額88億，按照每日5億的速度，一個月很快可抵一年，質疑政府打詐根本效果有限。圖／立委王鴻薇臉書

國民黨立委王鴻薇今晚在臉書表示，根據警政署打詐儀表板，國人昨天1天被詐騙5億元，4億多元都是投資詐騙案，去年統計全台全年被詐金額88億元，按照每日5億元的速度，1個月很快可抵1年，質疑政府打詐根本效果有限。

王鴻薇說，內政部警政署165全民防騙網每日都會公告今日的詐騙狀況，一點開真的不得了。據3日網站資料，短短1天之內，登記有在案的國人總被詐騙金額高達5億6035萬元，其中最主要的詐騙手法，是利用投資詐騙，被詐金額為4億823萬元。按照這個數據來看，去年統計全台全年被詐金額88億，按照每日5億元的速度，很快1個月很快就可以抵1年了。

王鴻薇批，相對詐騙金額日進斗金的速度，政府反詐預算也是1年編的比一年多，2025年行政院編列的打詐經費預計編列73億元，較2024年的13億元增加60億元約4.8倍。詐騙案件量、金額還是不斷攀升，從數據來看今年說不定還會有爆炸性的增加，這些政府預算編出去了，如果還是這樣的成效，跟詐騙集團有什麼差別？

王鴻薇指出，警政署願意面對問題，這絕對是好事，但是國內詐騙猖獗，不但傷害了老百姓的財產也讓許多基層人員疲於奔命，政府應該有積極作為，針對重點下藥，像是投資型詐騙顯然是目前主流，請拿出績效給國人看看，不要辜負這些民脂民膏。

國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照

打詐 王鴻薇 被詐金額 詐騙集團

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