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政院力拚施政透明化 將推每日政策短影音

中央社／ 台北4日電
行政院長卓榮泰（左）。 （中央社）
行政院長卓榮泰（左）。 （中央社）

行政團隊就任破百天，政院人士說，已推動多項具體計畫及政策，包含心理健康支持方案、軍公教調薪3%、多元振興中小企業、國際半導體大廠落地台灣等，未來盼施政透明化，將以一天一短影音方式，讓民眾清楚瞭解政策規劃。

行政院卓榮泰8月28日召開「行動101策略」記者會，回顧就任100天來的努力與成就，並宣示未來的施政方向，政院人士說，政院陸續透過3波影片總結100天施政成績單，未來將持續聆聽民意、關注民生需求，以更大的決心和行動力，推動福國利民的政策，確保台灣能在快速變遷的環境中穩步前行。

政院人士說，第一支影片從卓榮泰步出辦公室開始，回顧接下重責大任以來，「風裡來，雨裡去」走訪台灣各地，深入了解各地民眾需求與期盼，經常從清早出發，時刻確認最新的資訊及動態，並強調「照顧人民的需求，和經濟發展一樣的重要」，期勉行政團隊密切合作，擘畫相關政策，努力克服挑戰，確保政策推行。

另外，政院也釋出政策影片「執政的每一天，把握好每一天」，講述台灣在道安、減輕青年負擔、厚植台灣實力、經濟發展等方面都有長足的進步，以及施政目標將著重在「包容成長」，除了成立經濟發展委員會，在現有基礎上持續堆動經濟發展，也要為民眾減輕負擔，用「為老問題找新方法，為新問題找好方法」的精神，持續為產業拚創新，環境拚永續，實踐壯大台灣的目標。

政院人士說，行政團隊已經推動多項具體計畫及政策，包含心理健康支持方案、軍公教調薪3%、提升消防救災安全精進方案、多元振興中小企業、國際半導體大廠落地台灣等，而為拚施政透明度，未來也將以一天一短影音的方式，接力讓民眾清楚瞭解政策的規劃，「看到國家在做什麼、進度到了哪裡」。

政院人士表示，這100天每一刻都充滿挑戰，「行動101」更代表著團隊要更創新、更突破，在迎接挑戰的同時，務必讓台灣社會在各方面有長足的進步，往後每一天，內閣團隊在具體的政策藍圖下，以更大的決心和行動力，持續推動福國利民政策。

內閣 半導體 卓榮泰 團隊 影片 經濟發展 行政院

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