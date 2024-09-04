南非總統會習近平喊一中 外交部：無權藉聲明否認台主權

中國國家主席習近平2日與南非總統拉瑪佛沙會面，並發表聯合聲明稱「台灣是中國不可分割的一部分」。外交部今天駁斥「不實謬論」，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，任何國家都沒有權利藉聯合聲明否認這個客觀事實。

中國今天起一連3天舉辦中非合作論壇，非洲50多個論壇成員國代表與會。習近平與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）2日會談後發布「中華人民共和國與南非共和國關於建立新時代全方位戰略合作夥伴關係的聯合聲明」，並聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」。

外交部下午透過新聞稿嚴正駁斥，該聯合聲明敘及「台灣是中國不可分割的一部分」等不實謬論，外交部對於中國一再藉由與他國領導人會談及舉辦大型國際會議場合貶損台灣主權，予以嚴厲譴責。

外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬的事實未曾改變，中華人民共和國從未統治過台灣，任何國家都沒有權利也無法藉由發布聯合聲明否認這個客觀事實。

外交部強調，台灣堅持民主自由的信念，絕不會因中國對台灣的各種政治逼迫與外交打壓而有所動搖，未來也將持續以民主、和平及自由為核心，強化與理念相近夥伴的合作，確保台海的和平穩定，以及深化與各國的交流。