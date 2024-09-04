快訊

U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

新青安衝高房價再限貸 學者：年輕人是最大輸家

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，與淡江大學金融所兼任教授謝明瑞，討論央行找銀行喝咖啡所引發之限貸令風波，及對新青安的衝擊。圖／「志聖鮮思」提供
國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，與淡江大學金融所兼任教授謝明瑞，討論央行找銀行喝咖啡所引發之限貸令風波，及對新青安的衝擊。圖／「志聖鮮思」提供

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，與淡江大學金融所兼任教授謝明瑞，討論央行找銀行喝咖啡所引發之限貸令風波，以及對新青安造成衝擊。謝明瑞表示，新青安為選票而提出，缺少配套措施，本身就是造成國內房價提高的主要推手。

謝明瑞解釋，房價長期看來是往上升的，以台灣房子行情來講，大概30年為一大週期，10年為一中週期，4、5年是小週期。現在影響房地產變動的因素，包括運輸條件提升、大廠進駐等。2024年上半年嘉義朴子交易量年增6倍，房價倍數成長，因為台積電宣布進駐成為全國之冠。陳學聖補充，前朴子位置先是故宮南院，但房價起不來。有人把旁邊土地變成科學園區用地，就漲起來了。所以文化帶不起房地產。

謝明瑞點出，房價的推升很多都是來自於政府、政策。房地產的結構中最重要的就是土地來源，而台灣建地稀少，因此大型建地大多為地方政府因財政需要所釋出的土地。就是因為地方政府釋出土地，房價就越來越高，所以源頭是在政府。台灣房地產基本上已經有點病態。房價偏高過去是十大民怨之首，到現在還沒解決。

謝明瑞續指，而民進黨在選前5個月提出新青安，為了爭取選票缺乏完善配套措施，導致房市過熱，也因此央行要緊急限貸。儘管行政院一直說沒有限貸，但央行都請喝咖啡，民間一定會察言觀色。央行過去從來沒有被行政院長建議或裁示過，這都打破了既有的傳統。

何志勇分析，回顧過往房價指數趨勢與年增率，六都與新竹縣市一直都在成長，僅2016年馬政府實施房地合一稅後始房價趨緩，2020年後更指數又直線飆升；此外，2020與2024年比較，台灣六都與新竹縣市之新推案總數上升許多，尤其桃園增加近5成；就成交均價來看，新竹縣市的新推案漲幅甚至高達近9成，房價高得不像話。

陳學聖質疑，新青安是否就是政府連環錯的結果？其本意是讓年輕人買房，但推行後房價卻飆高，因此再行限貸，這又使年輕人無法貸款買不起房子，最後只好再找央行處理。

何志勇也質疑，蔡政府時期推動新青安，利用年輕人貸款買房卻導致房價提高，現在賴政府提出限貸令，使貸款難度增加，年輕人又難貸款買房。一來一回之下，年輕人是最大輸家。究其根本就是新青安缺乏完善規劃而導致。

何志勇 年輕人 房地合一 房地產 新青安 買房 限貸 陳學聖

延伸閱讀

經濟日報社論／限貸令之亂 凸顯橫向溝通失靈

2名孩童搭高鐵弄錯座位 醫師見年輕人一舉動感動：有溫度的人

柯文哲拒夜訊遭捕 前藍委分析柯「嗅到這1點」：打悲情牌抗司法

《黑悟空》成功關鍵在中華文化 學者：去中化將使台灣失根

相關新聞

賴清德要陸取俄占地 學者：乾脆宣布恢復中美防禦條約

賴清德總統近日接受專訪，針對中國大陸主張台灣主權歸屬中國，表示若中國確實關心領土完整，應尋求收回清朝割讓給俄羅斯的土地。...

美方軍售「優先」供台！AIT處長谷立言：不排除與台灣合作生產可能性

美國在台協會（AIT）處長谷立言7月上任，今首度舉行記者會與國內外媒體見面。談及美國對台軍售延宕問題，他表示，美方將台灣...

【即時短評】「姚」身一變 還記得曾說永遠站在權力對立面嗎？

「一年了，我沒有後悔過。柯P加油。」這是司法院副院長提名人姚立明在台北市前市長柯文哲第一任期就職周年時，他在個人臉書留下...

新青安衝高房價後再限貸 學者：年輕人是最大輸家

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，與淡江大學金融所兼任教授謝明瑞，討論央行找銀行喝...

姚立明政治色彩、學術成就遭質疑 府重申符合提名4條件

賴清德總統提名前競選總部主委姚立明擔任司法院副院長並為大法官，在野黨質疑姚親綠政治色彩鮮明、學術成就不足。總統府發言人郭...

賴怡忠：中共累積侵台能力 斷台邦交、護照失效皆手段

遠景基金會執行長賴怡忠今天赴民進黨中常會以「台海安全管理的典範移轉：從美中台三角轉向多邊化」為題進行專題報告。據轉述，賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。