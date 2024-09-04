新青安衝高房價再限貸 學者：年輕人是最大輸家

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，與淡江大學金融所兼任教授謝明瑞，討論央行找銀行喝咖啡所引發之限貸令風波，以及對新青安造成衝擊。謝明瑞表示，新青安為選票而提出，缺少配套措施，本身就是造成國內房價提高的主要推手。

謝明瑞解釋，房價長期看來是往上升的，以台灣房子行情來講，大概30年為一大週期，10年為一中週期，4、5年是小週期。現在影響房地產變動的因素，包括運輸條件提升、大廠進駐等。2024年上半年嘉義朴子交易量年增6倍，房價倍數成長，因為台積電宣布進駐成為全國之冠。陳學聖補充，前朴子位置先是故宮南院，但房價起不來。有人把旁邊土地變成科學園區用地，就漲起來了。所以文化帶不起房地產。

謝明瑞點出，房價的推升很多都是來自於政府、政策。房地產的結構中最重要的就是土地來源，而台灣建地稀少，因此大型建地大多為地方政府因財政需要所釋出的土地。就是因為地方政府釋出土地，房價就越來越高，所以源頭是在政府。台灣房地產基本上已經有點病態。房價偏高過去是十大民怨之首，到現在還沒解決。

謝明瑞續指，而民進黨在選前5個月提出新青安，為了爭取選票缺乏完善配套措施，導致房市過熱，也因此央行要緊急限貸。儘管行政院一直說沒有限貸，但央行都請喝咖啡，民間一定會察言觀色。央行過去從來沒有被行政院長建議或裁示過，這都打破了既有的傳統。

何志勇分析，回顧過往房價指數趨勢與年增率，六都與新竹縣市一直都在成長，僅2016年馬政府實施房地合一稅後始房價趨緩，2020年後更指數又直線飆升；此外，2020與2024年比較，台灣六都與新竹縣市之新推案總數上升許多，尤其桃園增加近5成；就成交均價來看，新竹縣市的新推案漲幅甚至高達近9成，房價高得不像話。

陳學聖質疑，新青安是否就是政府連環錯的結果？其本意是讓年輕人買房，但推行後房價卻飆高，因此再行限貸，這又使年輕人無法貸款買不起房子，最後只好再找央行處理。

何志勇也質疑，蔡政府時期推動新青安，利用年輕人貸款買房卻導致房價提高，現在賴政府提出限貸令，使貸款難度增加，年輕人又難貸款買房。一來一回之下，年輕人是最大輸家。究其根本就是新青安缺乏完善規劃而導致。