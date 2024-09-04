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姚立明政治色彩、學術成就遭質疑 府重申符合提名4條件

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統提名前競選總部主委姚立明擔任司法院副院長並為大法官，在野黨質疑姚立明親綠政治色彩鮮明、學術成就不足。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統提名前競選總部主委姚立明擔任司法院副院長並為大法官，在野黨質疑姚立明親綠政治色彩鮮明、學術成就不足。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統提名前競選總部主委姚立明擔任司法院副院長並為大法官，在野黨質疑姚親綠政治色彩鮮明、學術成就不足。總統府發言人郭雅慧今天重申，姚立明符合專業性、國際化、進步性，以及兼顧學術與實務背景等條件。

姚立明在自傳中提到立委經歷時未標註新黨黨籍，也跳過曾擔任紅衫軍副總指揮經歷。國民黨立委賴士葆表示，大法官應超越黨派，姚立明知道藍白對自己有意見，所以先緊抱綠營，完全是政治操作。

民眾黨立委黃國昌說，司法院正副院長的名氣相當重要，不僅是憲法守護者，更關乎台灣的司法改革，而蔡英文政府8年的司法改革，在人民看來是徹底失望，如今賴清德還提名前賴競總主委姚立明當司法院副院長，「請問賴清德是要讓司法院變成酬庸院嗎？」

律師葉慶元說，依司法院組織法，大法官應具有的資格包括，曾任實任法官15年以上而成績卓著者；曾任實任檢察官15年以上而成績卓著者；曾實際執行律師業務25年以上而聲譽卓著者；任教育部審定合格之大學或獨立學院專任教授12年以上，講授法官法第5條第4項所定主要法律科目8年以上，有專門著作者；曾任國際法庭法官或在學術機關從事公法學或比較法學之研究而有權威著作者；研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者。他質疑，姚立明的著作只有36篇，符合司法院組織法哪一款資格？

對於在野黨質疑姚立明人事提名，郭雅慧表示，姚立明不只法學背景豐富，在學術界也有深厚基礎，長年於校園作育英才，尤其最為人樂道的優勢是擅長將複雜問題化繁為簡，用民眾聽得懂的淺白口語，論述司法改革與法律問題。

司法改革 司法院 大法官 姚立明 賴清德

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