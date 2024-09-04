賴怡忠：中共累積侵台能力 斷台邦交、護照失效皆手段

遠景基金會執行長賴怡忠今天赴民進黨中常會以「台海安全管理的典範移轉：從美中台三角轉向多邊化」為題進行專題報告。據轉述，賴怡忠表示，中國正在累積侵台的能力，接下來幾年可能會在外交經濟上極限施壓，包含讓台灣邦交國斷光、讓護照無效化、在聯合國強推中方解釋的聯大2758號決議等。我國下一步應努力讓盟友的關切變成共同行動，加入多邊對話框架、建立台灣自己的印太戰略。

賴怡忠指出，傳統美中台三邊關係是美國負責在中台之間平衡，但過去讓美國單方面負擔區域穩定成本，也變相使得中台關係單方面化，若中國處理好對美關係，台灣就會相對被冷落，若台灣處理好對美關係，也可以處理好兩岸關係。

賴怡忠說，台灣社會內部現在也有兩派辯論，包含馬政府時期認為兩岸關係高於國際關係，強調兩岸關係平穩，中國就不會圍堵、甚至釋出利多，自然國際關係就好；另外一派就是認為台美關係優先兩岸，應爭取美方支持。

賴怡忠表示，美國過去處理區域安全比較以單點、扇形模式，像是美國對台、美國對澳洲等等，現在則是呈現網狀發展，包含美日韓、美日英澳、美日台等等模式，讓更多國家一起參與安全對話事務，這也讓會受到台海關係影響的日本、東南亞加入其中，台灣也比較能夠脫離中國內海戰略框架。

賴怡忠指出，美國至今都有對台海戰略模糊政策，保有比較大的空間跟調控權力，但若讓更多國家參與，戰略模糊也會受到挑戰，對多邊國家而言，他們都需要瞭解美國清晰戰略規劃，不然難以做戰略調控配合美方，這也是因應局勢轉變。

賴怡忠說，國際上都有針對台海問題做共同表達關切，包含G7等許多國際場合跟雙邊峰會，都表達對台海問題的關切，下一步應該要努力讓盟友的關切變成共同行動，這是台灣未來戰略思考的方向，建立台海安全多邊對話、讓台灣加入美國網狀的安全對話框架。