谷立言：台灣不是中國脅迫改變現狀的唯一目標

美國在台協會（AIT）處長谷立言7月上任，今首度舉行記者會與國內外媒體見面。谷立言在致詞時除了重申要落實台灣關係法，強調台灣關係法是美國「一中政策」的一大支柱，也指出，他擔任處長有韌性、安全和連結三大任務。他在談及安全議題時則表示，台灣並不是中國以恐嚇和脅迫改變現狀的唯一目標。

谷立言今首度舉行記者會，並以中文致詞。他指出，這是他在AIT的第三次派任，並表示，身為AIT的處長，他最重要的責任就是推動台美關係，落實「台灣關係法」的價值。他指出，台灣關係法是美國「一中政策」的一大支柱；過去這45年來，台灣關係法與三個聯合公報和六項保證協助維持了台海的和平與穩定。

他表示，世界各國逐漸意識到台灣的重要性，也意識到台海若爆發危機會對全球的和平與繁榮造成威脅。美國總統拜登，與美國的夥伴，如日本、韓國、菲律賓、澳洲，還有其他許多國家站在一起，重申在不受脅迫與壓力的情況下，和平解決分歧至關重要，而且國際社會正關注這點。

谷立言表示，他的首要任務就是深化美台合作，並專注三個核心要務：韌性、安全和連結。

在韌性方面，谷立言說，除了災害應對，台美還可以透過在糧食、能源、通訊、衛生、網路、醫療韌性和資訊安全的合作來提升韌性，並認為，要有成效，關鍵在於要能整合中央、地方、非政府組織和商界的資源和努力，讓台灣的應對能統合齊一。

在安全議題部分，谷立言表示，維持台海的和平穩定，符合台美共同且長遠的利益，美國將持續依循台灣關係法，支持台灣自我防衛的能力，以抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫而危及台灣。

谷立言表示，美國也正在印太地區架構一張縱橫交錯的同盟網，來提升嚇阻能力，並指出，台灣並不是中國以恐嚇和脅迫改變現狀的唯一目標，愈來愈多國家也開始意識到，與美國和其他理念相近的夥伴合作、共同維護基於規則的國際體系有多麼重要，這樣的體系為這個地區帶來和平與繁榮。

谷立言表示，這一切都不是為了戰爭做準備，而是要避免戰爭發生。維持台海和印太地區的戰略平衡，能促進兩岸和平對話，解決紛爭。

谷立言進一步指出，要加強台灣與國際社會的各種連結，將致力讓台灣能夠在多邊論壇中分享專業，並有機會與其他國際夥伴互動交流，並在最後表示，他很期待與賴總統、立法院和台灣各政黨的領袖合作，一同推動共同的利益和價值，並重申台灣將持續成為全球追求自由、民主、繁榮的典範。