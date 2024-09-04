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賴總統下半年出訪並過境美國？AIT谷立言：美方會提供相關協助
美國在台協會（AIT）處長谷立言7月上任，今首度舉行記者會與國內外媒體見面。針對賴清德總統可能在下半年出訪，並過境美國，谷立言表示，美國一向有協助台灣高層過境美國的政策，並表示，若賴總統未來過境，美方將提供相關協助。
賴清德總統執政逾百日，傳將於下半年出訪友邦，並計畫過境美國。外交部長林佳龍於7月份舉行媒體茶敘時曾指出，賴總統確實有出訪行程，但仍在規劃中、尚未有定案。
林佳龍當時表示，美國適逢選舉年，如何能夠達到元首出訪的目標，又不會影響非必要反應，這都還在評估、規劃和協調中。然而，有媒體8月初報導，賴總統規劃8月底、9月初出訪，總統府隨即做出澄清，指總統目前並無出訪規劃，若有相關安排會適時說明。
賴總統日前接受電視專訪也親口表示，目前國內有很多事情要面對，美國也正在進行總統大選，更何況還要面對地緣政治的現況，包括在中東衝突，還有俄烏戰爭等，所以基本上目前沒有出訪計畫。現在則傳出，賴總統預計等到美國總統大選之後再出訪。
谷立言今舉行記者會與國內外媒體見面。針對賴總統可能出訪過境美國，他表示，美國一向有一套政策來協助台灣高層，包括無論是總統，或副總統過境美國到邦交國拜訪。
谷立言指出，在前總統蔡英文任內，美方就協助蔡英文過境美國總共七次，美方預期未來賴總統也將計畫到邦交國訪問，美方將在賴總統過境時提供相關協助。
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