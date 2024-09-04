副院長提名人姚立明掀議 柯文哲：不知道賴清德腦袋在想什麼？

總統府公布包括司法院正、副院長共7名大法官提名人選，其中副院長提名人姚立明引發爭議。民眾黨立院黨團總召黃國昌稍早在直播節目透露，民眾黨主席柯文哲今天問他，「不知道賴清德腦袋在想什麼，怎麼會去提姚立明？」而他則是認為，賴清德主要在釋放用人哲學，「有沒有抱對大腿才是最重要事。」

黃國昌轉述，今天下午他與柯文哲到花蓮出席國民黨立院黨團總召傅崐萁母親告別式，路程中，柯文哲一邊還討論本會期相關事項，但也問他「知不知道賴清德會去提姚立明？姚立明適不適合已是再明顯也不過，賴清德腦袋在想什麼？」

黃國昌說，赤裸裸的酬庸已經完全不演，他認為賴清德在向全體法律人釋放訊息，「只要你聽我的，姚立明就是大家的榜樣」，不是秉持專業做好工作，而是有沒有抱對大腿，才是最重要的事情，等於在告訴法律人，「這是我賴清德用人哲學，聽話好好辦事，下一個就是你。」