快訊

基隆東岸商場鬥法！NET聲請假處分 拿9000萬元擔保獲准

柯文哲「公務員不坐牢」便簽 游淑慧：彭振聲口頭提過

外資賣超創史上最大！中信金蟬聯賣超冠軍 台積電也被大砍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

副院長提名人姚立明掀議 柯文哲：不知道賴清德腦袋在想什麼？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
司法院副院長提名人姚立明引發爭議。圖／聯合報系資料照
司法院副院長提名人姚立明引發爭議。圖／聯合報系資料照

總統府公布包括司法院正、副院長共7名大法官提名人選，其中副院長提名人姚立明引發爭議。民眾黨立院黨團總召黃國昌稍早在直播節目透露，民眾黨主席柯文哲今天問他，「不知道賴清德腦袋在想什麼，怎麼會去提姚立明？」而他則是認為，賴清德主要在釋放用人哲學，「有沒有抱對大腿才是最重要事。」

黃國昌轉述，今天下午他與柯文哲到花蓮出席國民黨立院黨團總召傅崐萁母親告別式，路程中，柯文哲一邊還討論本會期相關事項，但也問他「知不知道賴清德會去提姚立明？姚立明適不適合已是再明顯也不過，賴清德腦袋在想什麼？」

黃國昌說，赤裸裸的酬庸已經完全不演，他認為賴清德在向全體法律人釋放訊息，「只要你聽我的，姚立明就是大家的榜樣」，不是秉持專業做好工作，而是有沒有抱對大腿，才是最重要的事情，等於在告訴法律人，「這是我賴清德用人哲學，聽話好好辦事，下一個就是你。」

姚立明 柯文哲 民眾黨 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

柯文哲用法掀議…總統大選選舉補助款怎麼用？賴清德揭民進黨做法

柯文哲候審室緊盯監視器 黃國昌：直視濫權的賴清德

柯文哲「公務員不坐牢」便簽 游淑慧：彭振聲口頭提過

【即時短評】「姚」身一變 還記得曾說永遠站在權力對立面嗎？

相關新聞

美方軍售「優先」供台！AIT處長谷立言：不排除與台灣合作生產的可能性

美國在台協會（AIT）處長谷立言7月上任，今首度舉行記者會與國內外媒體見面。談及美國對台軍售延宕問題，他表示，美方將台灣...

【即時短評】「姚」身一變 還記得曾說永遠站在權力對立面嗎？

「一年了，我沒有後悔過。柯P加油。」這是司法院副院長提名人姚立明在台北市前市長柯文哲第一任期就職周年時，他在個人臉書留下...

賴清德要陸取俄占地 學者：乾脆宣布恢復中美防禦條約

賴清德總統近日接受專訪，針對中國大陸主張台灣主權歸屬中國，表示若中國確實關心領土完整，應尋求收回清朝割讓給俄羅斯的土地。...

柯文哲用法掀議…總統大選選舉補助款怎麼用？賴清德揭民進黨做法

民眾黨主席柯文哲以選舉補助款4300萬元現金購置個人商辦，引發爭議。民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，關於2024...

【即時短評】信賴不是賴總統自己嘴巴說

信賴並非只是賴清德總統自己嘴巴說。

賴清德籲關注帕運 補助款資助創黨黨員、培育黨內青年

賴清德的選舉補助款將作為照顧創黨黨員與培育黨內青年！賴清德4日中常會表示，盼民眾多關注巴黎帕運選手表現，未來也會持續深化國人運動風氣，以落實其「健康台灣」政策…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。