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立院第2會期將展開…柯建銘嘆面臨在野黨嚴峻杯葛：民進黨團會團結以對

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院第二會期即將展開，民進黨立院黨團總召柯建銘今天民進黨中常會表示，中央政府總預算案在立法院審議過程，將面臨在野黨嚴峻杯葛，民進黨團會觀察情勢、團結以對，而財劃法、四大人事同意權也都將是立院焦點。

柯建銘表示，第二會期開議可能落在9月20日，因為國民黨團立委下周還有一團要出訪，但時間仍待立法院長韓國瑜協商，總預算、四大人事同意權將是議題焦點，國民黨團、民眾黨團都將財劃法列為優先法案，民進黨團也高度關注。

柯建銘說，可以預期總預算案將在立院面臨嚴峻杯葛，民進黨團會繼續觀察情勢、團結以對。觀察民眾黨團狀況，柯建銘認為，民眾黨後續動態會和近期狀況連動，要持續關注後續發展，但民眾黨團拋出刪除監察院所有預算，這樣的訴求，恐怕連國民黨團都未必接受。

柯建銘 民眾黨 民進黨 立法院 財劃法

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