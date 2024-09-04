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柯文哲用法掀議…總統大選選舉補助款怎麼用？賴清德揭民進黨做法

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，關於2024年總統大選的選舉補助款，已經公布使用方向。分別用在協助創黨黨員生活照顧、急難紓困，與培育黨內年輕人進修機會。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，關於2024年總統大選的選舉補助款，已經公布使用方向。分別用在協助創黨黨員生活照顧、急難紓困，與培育黨內年輕人進修機會。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲以選舉補助款4300萬元現金購置個人商辦，引發爭議。民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，關於2024年總統大選的選舉補助款，已經公布使用方向。分別用在協助創黨黨員生活照顧、急難紓困，與培育黨內年輕人進修機會。

賴清德指出，「創黨及建黨黨員：生活照顧計畫及急難紓困實施方案」，分成急難紓困及生活照顧兩大類，已核准10案，希望各縣市黨部，能夠積極主動進行個案通報和訪視，持續關心創黨及建黨黨員的生活。

賴清德說，培育青年人才的「美德青年育才計畫」也已經公布，今天正式開始接受申請，預計每年提供的獎助，包含短期專業進修70個名額、碩博士班23個名額，希望本黨的青年政治工作者，可以把握機會、積極參與，也希望全體黨公職共同推薦優秀人才，來拓展青年政治工作者的視野。

民進黨青年部主任阮俊達說明，賴清德選舉補助款的三分之一，將專款專用來照顧民進黨創黨黨員以及支持年輕黨員進修和培育。經過一段時間討論，黨部提出美德青年育才計畫，從九月起至月底開放申請，申請資格凡是具有民進黨黨籍，在今年九月底前是40歲以下，累計有三年工作資歷的政治工作者即可申請。

中常會 民進黨 賴清德 選舉補助款 青年

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