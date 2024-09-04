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美方軍售「優先」供台！AIT處長谷立言：不排除與台灣合作生產的可能性
美國在台協會（AIT）處長谷立言7月上任，今首度舉行記者會與國內外媒體見面。談及美國對台軍售延宕問題，他表示，美方將台灣放在優先供應的名單之上。在被問及是否願意在國防供應鏈上與台灣合作時，他則表示，不會排除這項可能性。
新任AIT處長谷立言今舉行記者會與媒體見面。對於美國對台軍售出現延宕交貨的問題，他指出，在歐洲、中東衝突之下，再加上美國國防本身的需求，美國與其夥伴的國防工業正面臨極大的壓力。
谷立言指出，美國正加倍投資國防工業的發展，同時擴大到非本土的國防建設。他舉例指出，美方正與原生產項目不涉國防的民間企業合作，致力於提供非對稱作戰的武器能力。
他表示，美國也與其盟友合作，例如美國在6月份時與日本啟動1個新的國防產業合作平台，強化與其他具備強大生產能力的國家合作，以挹注國際國防產業供應鏈。
谷立言說，當然在供應上會有優先順序，不過他可以說，台灣非常明顯是在美國的優先名單之上。他並指出，這也是為什麼美國總統拜登授權外國軍事融資，讓美國可以儘速供應台灣的需求。
至於我國外交部長林佳龍日前向媒體透露說，美國國防供應鏈針對友岸外包有納入台灣，至於是哪個項目，現在正在洽談當中。
針對台美雙方是否有對此進行討論，谷立言沒有證實，但他表示，美國目前正在尋找與夥伴合作，擴大生產，或共同生產軍事物資和補給品，他不會排除台灣成為合作夥伴的可能性。他指出，這是絕對有可能的。（it is definitely within the realm of possbility）
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