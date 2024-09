美方軍售「優先」供台！AIT處長谷立言：不排除與台灣合作生產的可能性

美國在台協會(AIT)處長谷立言7月上任,今首度舉行記者會與國內外媒體見面。談及美國對台軍售延宕問題,他表示,美方將台灣放在優先供應的名單之上。在被問及是否願意在國防供應鏈上與台灣合作時,他則表示,不會排除這項可能性。

新任AIT處長谷立言今舉行記者會與媒體見面。對於美國對台軍售出現延宕交貨的問題,他指出,在歐洲、中東衝突之下,再加上美國國防本身的需求,美國與其夥伴的國防工業正面臨極大的壓力。

谷立言指出,美國正加倍投資國防工業的發展,同時擴大到非本土的國防建設。他舉例指出,美方正與原生產項目不涉國防的民間企業合作,致力於提供非對稱作戰的武器能力。

他表示,美國也與其盟友合作,例如美國在6月份時與日本啟動1個新的國防產業合作平台,強化與其他具備強大生產能力的國家合作,以挹注國際國防產業供應鏈。

谷立言說,當然在供應上會有優先順序,不過他可以說,台灣非常明顯是在美國的優先名單之上。他並指出,這也是為什麼美國總統拜登授權外國軍事融資,讓美國可以儘速供應台灣的需求。

至於我國外交部長林佳龍日前向媒體透露說,美國國防供應鏈針對友岸外包有納入台灣,至於是哪個項目,現在正在洽談當中。

針對台美雙方是否有對此進行討論,谷立言沒有證實,但他表示,美國目前正在尋找與夥伴合作,擴大生產,或共同生產軍事物資和補給品,他不會排除台灣成為合作夥伴的可能性。他指出,這是絕對有可能的。(it is definitely within the realm of possbility)