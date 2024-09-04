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賴清德籲關注帕運 補助款資助創黨黨員、培育黨內青年

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德選舉補助款將作為照顧創黨黨員與培育黨內青年！賴清德4日中常會表示，盼民眾多關注巴黎帕運選手表現，未來也會持續深化國人運動風氣，以落實其「健康台灣」政策。外界關注各候選人選舉補助款，賴清德表示，他將用來照顧創黨黨員，還有支援「美德青年育才計劃」培育黨內青年研究、出國進修。

補助款拿來育才

賴清德表示，感謝國手在巴黎奧運透過精彩表現，讓世界看見台灣，另外我國在U-17男排奪得銅牌，是第一枚排球獎牌，女排第四名也創下好成績。他說，接下來帕運還有13位選手與教練一同奮戰，盼國人一同關注他們的表現。賴清德強調，政府未來會成立運動發展部、深化運動風氣，盼落實「健康台灣」相關政策。

外界關注各黨的總統補助款流向，賴清德也在會中表示，他已經公布使用方項，目前規劃作為紓困或急難救助創黨黨員，請各地方黨部協助個案通報與訪視，另外還要每年獎助黨內青年、碩博士生進修，因此提出「美德青年育才計劃」。

黨工最高領30萬元

青年部主任阮俊達說明，該計劃每年預計有2800萬補助黨內青年，只要具有民進黨黨籍、今年9月前未滿40歲，且有3年政治工作經驗者都可申請，短期專業進修有40個名額、每年補助2萬元；特定重要議題進行研究、寫報告，每年10個名額、每人補助5萬元。另外還有出國交流補助20人、最高補助10萬元。

碩博士部分，國內碩士10人、每人每年補助10萬元；國內博士2個、補助15萬元；國外碩士10人、每人20萬元；國外博士1人，補助30萬元。

民進黨未煽動罷免

針對國民黨主席朱立倫呼籲賴清德，應喊停罷免基隆市長謝國樑的行動，不要進行政治鬥爭，民進黨發言人吳崢反駁說，基隆罷免案是基隆公民自行發起運動，對於基隆公民的政治參與，民進黨向來抱持尊重的態度，而選舉與罷免都是選舉制度一環，政治參與都是深化民主的一環，盼朱立倫不要如此詆毀民進黨。

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