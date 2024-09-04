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接見美台商會訪團 卓榮泰：民主供應鏈將越來越堅強

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰接見美國國務院前次卿柯拉克以及美台商會訪問團。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰接見美國國務院前次卿柯拉克以及美台商會訪問團。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今天接見美國國務院前次卿柯拉克以及美台商會訪問團，柯拉克提到，4年前訪台成功洽談到台積電赴美投資，是歷來最大外國投資案，也歡迎更多企業到美國投資。卓榮泰則說，台美去年貿易達到1275億元，雙方貿易有十足發展，顯示台美在科技、經濟的往來更合作無間，希望美方未來繼續協助青年海外圓夢等計畫，讓民主供應鏈越來越堅強。

「美國台灣商業協會」科技訪問團在美台商會主席、美國國務院前次卿柯拉克，美台商會會長韓儒伯的率領下拜會卓榮泰，卓榮泰表示，今年台美雙方貿易有非常十足發展，貿易額達到1275億美元，除了台積電、聯發科等企業都赴美投資外，美商也陸續來台設立研發中心，顯示台美不僅是民主夥伴國家，在科技、經濟往來更是合作無間，凸顯民主供應鏈會越來越堅強。

卓榮泰說，台美雙方在台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）和台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）的框架下，在5G、電信安全、供應鏈、投資、能源轉型等領域都展開各項合作；去年雙方簽訂台美21世紀貿易倡議的第一批協定後，正在進行第二階段談判，尤其希望可順利展開避免雙重課稅的談判，進一步解決經濟往來和貿易障礙，在半導體、電動車等方面創造更多機會，也成為台灣加入印太經濟框架（IPEF）的基本條件，實現印太區域的繁榮發展。

他並指出，賴清德總統強調要發展半導體、AI人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業，未來也會形成很重要的政策，同時政府在明年總預算的科技領域編列了1466億元，希望與先進國家的知名大學培訓高科技人才；政府同時也推出百億青年海外圓夢基金，希望讓年輕人前往先進教育學府學習更尖端科技，希望美台商會給予更多照顧，他強調，只有民主自由才能真正繁榮進步，當人才更進一步交流，民主供應鏈才會更堅強，台美雙方才能在下一波高科技發展中繼續扮演領導角色。

柯拉克則說，4年前他以4年國務院次卿身分訪台時，成功洽談到台積電赴美投資，很自豪這是史上最大外國投資案，帶動許多機會帶來更多投資，也讓美國人知道台灣的科技其實就是信任的代名詞，同時歡迎給台灣企業更多機會到美國投資。他強調，這些計畫也同時替共和黨和民主黨政府搭起橋樑，因為支持台灣就是美國跨黨派的最大共識，希望這些政策能夠延續。

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