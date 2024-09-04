文旦輸陸解禁 民進黨：先喊停再給利無助兩岸互動

大陸海關總署2日宣布，即日起恢復進口台灣文旦柚輸入。民進黨中國部今天表示，中國再次對台灣特定農產品先禁後放，將經貿當成統戰工具和政治武器，不但破壞以規則為基礎的國際貿易，更不利兩岸農漁產品貿易的健康發展。不要「先喊停、再給利」，這種作法不但對兩岸農漁產業長遠發展毫無幫助，更會破壞兩岸的良性互動。

民進黨中國部指出，翻開過去台灣農漁產品輸入紀錄，中國不只常口惠實不至，未依約購買我國產品，更多次片面中斷我國產品輸入，藉此打壓台灣、介入台灣選舉。

民進黨中國部指出，中國這次單方面宣布恢復台灣文旦柚輸入，國台辦又再強調「只要堅持九二共識，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量」，並提到「中國國民黨及花蓮縣方面多次向中國大陸表示恢復文旦柚的強烈願望」，看來恢復台灣文旦柚輸入，與之前宣布恢復台灣鳳梨釋迦、石斑魚輸入的政治操作做法完全如出一轍，中國就是把經貿當成統戰工具和政治武器，用來宣傳「兩岸一家親」、「反對台獨」，並做為施惠替特定政治人物搭建舞台。

民進黨中國部表示，中國凡事政治掛帥的做法，使接受其政治主張成為讓利的前提，中共多次稱只要支持「九二共識」，所有事情都可以談，卻完全不顧檢疫是專業問題，赤裸裸地顯示以商逼政的企圖，逼迫台灣政府接受其政治主張，這種作法不但對兩岸農漁產業長遠發展毫無幫助，更會破壞兩岸的良性互動。