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【即時短評】信賴不是賴總統自己嘴巴說

聯合報／ 華盛頓記者張文馨
民進黨秘書長林右昌3日在華府表示，賴清德（見圖）當選總統後只有信賴論，沒有疑賴論，現在台美關係和各方面的溝通都是最好的時刻。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌3日在華府表示，賴清德（見圖）當選總統後只有信賴論，沒有疑賴論，現在台美關係和各方面的溝通都是最好的時刻。圖／聯合報系資料照片

信賴並非只是賴清德總統自己嘴巴說。

賴總統稱要延續前總統蔡英文的美中台路線，實際上每位總統會採取什麼做法端賴當前局勢條件，正如同前後任美國總統川普和拜登對中國大陸的強硬姿態，要說是延續或創新都可以辯論個三天三夜，實際上都是政治語言，要看的是最後的政治效果。

民進黨秘書長林右昌在華府活動表示，中方對台策略碰到歷任台灣的總統都不同，到了賴總統，北京除了過去用的手段外，還祭出假訊息作戰和法律戰，試圖擾亂台灣社會；賴總統迄今的論述基本上延續蔡總統8年執政的基礎，並沒有許多新名詞，但是有許多新觀點。

政策可以延續，但絕不可能複製照貼就足以完美應對各種狀況，敏感的兩岸政策更是如此；從賴總統上台以來，中方軍事和經濟手段齊發，有軍演也有終止適用ECFA部分協定稅率，並在國際領域持續推進去台化，這些都是台灣當前面臨的狀況，更是北京給賴總統出的考題。

從美國的角度來看，自賴總統就職演說發表兩國互不隸屬論以來，華府丟出「歡迎賴總統在就職及勝選演說所做的承諾，亦即維持台海和平穩定及維持兩岸關係的現狀」後，就始終保持觀望。

據了解，拜登政府深諳蔡賴有別，賴總統比較執拗，無法直接套用過去跟蔡政府行之有年的互動默契，得在把握美國既定政策立場的狀態下，對賴溝通多點耐心。

從台灣選前到選後，拜登政府官員從上到下、從公開到匿名，說的都是肯定賴對維持台海和平穩定的承諾或作為，沒公開說過重話；要把這樣的表現跟疑賴論盡消畫上等號，不是誤判情勢就是認知作戰。

兩岸和平穩定符合美國長期利益，穩定的美中關係也符合美國總統選舉在即的華府利益；美台官員在大華府地區舉行會談之後，白宮國安顧問蘇利文啟程訪問中國大陸，拜登政府小心經營與台北和北京的距離，透過降低誤會來管控危機爆發的風險。

從這角度看，賴總統自己說、派黨政高層來華府說，說破了嘴皮要累積信賴，不如讓美方實際看到兩岸能在理性務實的狀態下維持穩定，不要有升高的灰色地帶行動，更不要有挑釁的言論刺激。

有些話前總統蔡英文說起來是擦邊球，有些話現任的賴總統說出來是直接踩紅線，這是華府和北京根據政治人物長期表現所形成的認知偏誤（bias），也是以鞏固信賴為目標的賴總統不能不面對的現實。

信賴並非只是賴清德總統自己嘴巴說，在兩岸局勢的天秤上，若抱持單靠美國信賴就可以維持和平穩定的幻想，這樣的領袖無疑是兩岸衝突的最大推手；美方也不樂見台灣一面倒，白宮在強調反對兩岸任一方片面改變現狀時，也鼓勵兩岸對話。

目前看起來，拜登政府依然保持與賴政府互動的誠意和基本信任，從這裡要往上疊加每一塊信賴磚頭，有天時、地利也需人和，賴總統在看清現實後，依然大有持續努力的可能和空間。

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