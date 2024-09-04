賴清德要陸取俄占地 學者：乾脆宣布恢復中美防禦條約

賴清德總統近日接受專訪，針對中國大陸主張台灣主權歸屬中國，表示若中國確實關心領土完整，應尋求收回清朝割讓給俄羅斯的土地。清華大學兼任助理教授何志勇今日表示，中俄璦琿條約並無作廢，倘什麼事情都可片面主張，建議賴清德片面宣布恢復中美共同防禦條約，強迫美國介入協防台灣。

賴清德接受專訪時表示，中國要併吞台灣，不是為領土完整，如果真是為領土完整，為什麼不拿回俄羅斯占有的璦琿條約所簽的那些土地。清朝時期所簽的璦琿條約，中國現在可以跟俄羅斯要，可是中國也沒有，所以很顯然，不是因為領土的關係，才要來侵略台灣。賴總統也稱，俄羅斯正處於「最弱狀態」。

針對賴清德說法，何志勇說，國家元首必須讓人覺得是了解國際建制跟法律的，因對外代表國家，不能夠把國內口水帶到國際，此事對中華民國跟國民而言是非常不成熟的表現，且會帶來不穩定。中俄璦琿條約已是既成事實的條約也無作廢，不像中蘇友好條約，因外蒙古入聯獲中華民國默許，美方希望中華民國勿對外蒙古入聯一事表態，美方可把中共擋在聯合國之外，外蒙古成功入聯，但蘇聯之後支持中共，中華民國遂作廢中蘇友好條約。

何志勇指出，中俄璦琿條約並未發生上述狀況，也不像中日馬關條約，在1941年中華民國對日宣戰後，作廢過去所有條約，之後對日抗戰結束後，因此才會有1952年中日和約，界定台灣主權回歸中國。

何志勇表示，按照中日和約來講，台灣本就屬於中國的一部分，今日賴清德當總統一直強調「台灣主權屬於中國，所以要拿回台灣主權」，不就等於沒有堅守自己的原則跟立場？反而是把台灣雙手奉送給民進黨認定的中國。

何志勇質疑，倘什麼事情都可片面主張，那建議賴清德片面宣布恢復中美共同防禦條約，在國際惹是生非，強迫美國介入協防台灣。賴清德講這種話，做這種事情，有點讓人見笑。美國在剩約60天就要舉行大選的情況下，且民主黨總統候選人賀錦麗強調要維持既有的一中政策；共和黨總統候選人川普也說當選後要終結海外所有戰爭，包括俄烏戰爭。賴清德既違反美國的一中政策，也可能造成事端，這都不是美國兩大黨候選人陣營的主張。