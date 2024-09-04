【即時短評】「姚」身一變 還記得曾說永遠站在權力對立面嗎？

「一年了，我沒有後悔過。柯P加油。」這是司法院副院長提名人姚立明在台北市前市長柯文哲第一任期就職周年時，他在個人臉書留下的一句話，現在看來特別值得玩味。

如果柯文哲在台北市長任內犯下貪汙、圖利罪，那當年出任柯文哲競總總幹事的姚立明就推薦了黑心商品；但若，民進黨正如柯文哲所稱是「新黨國體制」，讓司法、媒體成為統治工具，那曾擔任賴清德競總主委的姚立明，推銷的又是什麼樣的商品？

柯文哲、賴清德在政治市場中是什麼樣的商品，每個人都會有各自的理解，但姚立明在政治上的定位，光是從他曾經行銷過的這二件政治商品就可看出，為什麼他有會「政治變色龍」的稱號，會讓西瓜偎大邊成為他留給外界最深的印象。

「政黨又不是父母，不像是我父親姓姚，我就得姓姚！」這是姚立明曾在媒體專訪中對被稱為「政治投機客」時的解釋，他還說「我的核心價值沒有變過，我信仰人權、民主，那是政治最核心的概念，是以《憲法》為指導的法治觀念，這些永遠指導我的判斷準據。」

當時稱以《憲法》指導他判斷準據的姚立明，或許也沒想到如今「姚」身一變卻成了大法官被提名人，有機會成為憲法的捍衛者。只不過，身在新黨時期曾大聲疾呼「一中兩國」理念的姚立明，在台獨金孫賴清德的提命下，還能捍衛指導他判斷準據的這部中華民國憲法？

況且，在軍公教年改、黨產條例、前瞻預算、農田水利會收歸國有、開放萊豬進口到近期的國會改革等釋憲，憲法法庭已遭質疑淪為執政黨利益捍衛者，在被提名人自傳中聲稱要落實憲法民主法治之核心價值的姚立明，真能堅持制衡權力、保護人民權利之規範？

姚立明曾自豪地這樣說，「我永遠站在權力的對立面！」但從他從政以來一路的過程，與其說站在權力的對立面，不如說站在機會的同一方，挑戰權力，恐怕只是希望獲得機會。