賴清德指陸無視俄侵占領土 謝龍介：國安團隊非常無知

賴清德總統日前接受媒體專訪時談到，中國若為領土完整要併吞台灣，為何不拿回清朝割讓給俄羅斯的土地；俄羅斯外交部重申一個中國原則，並表示台灣當局不宜代表北京發言。國民黨立委謝龍介表示，不管賴總統的發言是自己想的，還是國安團隊建議，現在的國安團隊對地緣政治非常無知。

謝龍介表示，賴總統近期接受電視專訪，說中國大陸如果真的在乎領土完整，應該要求俄羅斯歸還1858年，大清咸豐年間，因為「璦琿條約」割讓的黑龍江以北大片領土，結果被俄羅斯外交部批評為狗吠。

謝龍介譴責俄羅斯外交部，口出惡言，做為中華民國國民，不接受外人這樣侮辱我國元首。不過，謝龍介也說，關起門來，我們自己討論，賴總統的論述，到底有沒道理？

謝龍介表示，先不論根據中華民國「憲法」，賴總統自己才是唯一合法的中國政府的總統了，要幫大清討公道，也應該由你去討。但以現狀論，中華人民共和國與俄羅斯2001年就簽訂了「睦鄰友好合作條約」，互相放棄對於彼方的任何領土要求。又在2004年簽署了「俄中邊界東段補充協定」，解決雙方既存的所有邊界爭議。

謝龍介批評，不管是賴總統自己想的，還是幕僚建議，現在的國安團隊對於憲法、歷史、國際法，與地緣政治，都非常無知。只好出動側翼粉專，親綠學者，御用媒體瘋狂洗地，歌功頌德，左一句賴總統成功讓世界看見台灣，右一句逼得中國大陸不敢回應，但明眼人看來，越是洗得用力，越是欲蓋彌彰。

謝龍介反諷，既然此計甚妙，民進黨政府就應該加碼制裁俄羅斯，不如即日起停買俄羅斯天然氣，向國際表態，以正視聽，一定加分，加到爆。

國民黨立委賴士葆表示，賴清德想辦法把台獨理念發聲到全世界，把中國大陸跟俄羅斯之間的領土爭議搬出來，這代表賴清德的鬥雞性格，沒想到被人家回馬槍打一個巴掌，俄羅斯再次強調一個中國、台灣是中國的一部分，賴清德逞一時口舌之快，只不過是讓我們的國家元首在國際上出糗，還換來國家被羞辱，「你何必呢？」