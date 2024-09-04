快訊

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

開盤重挫...台股下跌999點 三大法人賣超1,230億元

駁國土法送中央是農業判「死刑」 劉世芳嗆：藍營修國土法

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
內政部今天下午在台中舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」。記者趙容萱／攝影
內政部今天下午在台中舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」。記者趙容萱／攝影

內政部今天下午在台中舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」，內政部長劉世芳致詞時，點名台中、雲林縣沒有交國土功能分區圖，並且駁台中市長盧秀燕「國土計畫法若送到中央，就是農業判『死刑』」說法，並指若有縣市政府認為國土法推動太複雜、「綁手綁腳」、妨礙發展、妨礙選舉，妨礙爭取半導體，建議現在立法院多數黨是國民黨，中部多數為國民黨立委，建議國民黨修國土法，甚至無限期展延，她都沒有意見，但站在公部門立場，還是要按既定時程推動下去、遇困難會協助處理。

劉世芳說，國土署原盼各縣市政府在今年六月卅日國土功能分區圖送中央審查，但目前收到一半左右。國土法公布十年，不論中央或地方，因有很多需要協調或整合，內政部在2018年公布全國的國土計畫，各縣市政府也很努力，陸續公布縣市國土計畫，並提送內政部。

劉世芳在舉例台中市國土計畫時說，細究台中市長盧秀燕在四年前所公布的國土計畫時，並沒有像盧秀燕日前在回答台中市議員質詢時說「國土計畫法若送到中央，就是農業判『死刑』」，所以她今天來這邊，跟大家溝通、由下而上溝通，包括在辦理國土法時，民眾、經濟發展團體、社會發展團體、環團等需要政府協助在哪些地方，盼能準時收到台中市政府的國土功能分區圖。

劉世芳指出，賴清德總統重視國土保育與氣候變遷議題，上個月總統府舉辦氣候變遷委員會，因此國土法納入氣候變遷議題，例如雲嘉南地區因超抽地下水地層下陷影響農民等，中央找來學者研究是否要大量種植紅樹林解決，「地方的意見，我們聽進去了」，內政部、環境部和農業部一定會有非常多的農業計畫等。

劉世芳說，雲林縣以農業為主，農地會不會因為國土分區畫入農一、農二而影響農民權益？雲林縣政府認為有溝通必要，因此她今天在這向大家報告，她支持農業可以永續發展的新農業，從事優良農業，對農地有天然保育發展，我們絕對支持，而且希望農業部的補助越多越好，但若因農一、農二畫設影響而賣掉農地、變成建地，而且是變成財團炒作，包括內政部、環團是絕對不容許的，如果雲林縣政府沒有在年底前送出國土功能分區圖，內政部願意再去溝通、說明。

劉世芳指出，我們支持在農業生產上，第一要氣候變遷，第二自然保育，第三要保障永續農業發展。她也呼籲台中市等很多縣市首長認為國土計畫法好像「綁手綁腳」，其實不是，而是在幫忙縣市地方發展下，不論是傳統農業，新興科技工業，例如爭取AI、半導體場地等，我們都可以來協助，但若任何縣市沒有在期限內送來國土功能分區圖，將影響國土法明年上路。

立委何欣純說，欣見內政部召開政策溝通說明會，先前有要求到地方明確說明，執行有壓力在，網路上有很多說法眾說紛紜，人心浮動，有鑑氣候變遷挑戰，要納入國土計畫討論，盼地方、公民、環團意見可在此交流，她在立法院積極推動國土法。

內政部長劉世芳今天下午在台中舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」上致詞。記者趙容萱／攝影
內政部長劉世芳今天下午在台中舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」上致詞。記者趙容萱／攝影

內政部 劉世芳

延伸閱讀

業者宣稱「徵收碳費推升房價」 劉世芳：尚未開徵 勿藉碳費議題哄抬

蔡壁如上談話節目有礙觀感 盧秀燕回應了

劉世芳拜會佛光山 盼借重宗教力量強化災防韌性

宗教不動產處理期限展延 劉世芳：已助769家團體申請

相關新聞

【重磅快評】彭振聲說他不專業 整慘了法官與柯文哲

北檢偵辦京華城案聲押台北市前市長柯文哲，北院裁定無保請回，檢方補強證據提抗告，高院最快今天裁定。裁定出爐前，各方奇招盡出...

姚立明刻意漏紅衫軍經歷？王鴻薇：此地無銀三百兩

總統府公布大法官提名人人選後，在野陣營批評聲浪不斷，而在總統府公布的大法官提名人自傳跟簡歷中，司法院副院長被提名人姚立明...

姚立明大法官提名經歷略新黨、紅衫軍 賴士葆：緊抱綠營

總統府日前提名曾任賴清德競選總統時的競總主任委員的姚立明出任副院長，不過姚立明的自傳中僅臚列跟民進黨有關的經歷，包括曾任...

北市議會將「藍白合」？2議員涉案羈押藍過半優勢喪失

因台智光和京華城案，國民黨台北市議員陳重文、應曉薇分別因涉案被羈押，北市議會下個月初即將開議，陳、應仍有議員資格，但恐無...

租金補貼有無助漲房租？居住正義變口水戰

居住正義喊了多年，每到選舉就變成籌碼，而這些政策的後遺症、後座力最近正在發酵。除了近來主要由新青安引發的房價及房貸問題，政府的房租補貼政策是否助漲房租，引發一場論戰。

【即時短評】「姚」身一變 還記得曾說永遠站在權力對立面嗎？

「一年了，我沒有後悔過。柯P加油。」這是司法院副院長提名人姚立明在台北市前市長柯文哲第一任期就職周年時，他在個人臉書留下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。