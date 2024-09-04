駁國土法送中央是農業判「死刑」 劉世芳嗆：藍營修國土法

內政部今天下午在台中舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」，內政部長劉世芳致詞時，點名台中、雲林縣沒有交國土功能分區圖，並且駁台中市長盧秀燕「國土計畫法若送到中央，就是農業判『死刑』」說法，並指若有縣市政府認為國土法推動太複雜、「綁手綁腳」、妨礙發展、妨礙選舉，妨礙爭取半導體，建議現在立法院多數黨是國民黨，中部多數為國民黨立委，建議國民黨修國土法，甚至無限期展延，她都沒有意見，但站在公部門立場，還是要按既定時程推動下去、遇困難會協助處理。

劉世芳說，國土署原盼各縣市政府在今年六月卅日國土功能分區圖送中央審查，但目前收到一半左右。國土法公布十年，不論中央或地方，因有很多需要協調或整合，內政部在2018年公布全國的國土計畫，各縣市政府也很努力，陸續公布縣市國土計畫，並提送內政部。

劉世芳在舉例台中市國土計畫時說，細究台中市長盧秀燕在四年前所公布的國土計畫時，並沒有像盧秀燕日前在回答台中市議員質詢時說「國土計畫法若送到中央，就是農業判『死刑』」，所以她今天來這邊，跟大家溝通、由下而上溝通，包括在辦理國土法時，民眾、經濟發展團體、社會發展團體、環團等需要政府協助在哪些地方，盼能準時收到台中市政府的國土功能分區圖。

劉世芳指出，賴清德總統重視國土保育與氣候變遷議題，上個月總統府舉辦氣候變遷委員會，因此國土法納入氣候變遷議題，例如雲嘉南地區因超抽地下水地層下陷影響農民等，中央找來學者研究是否要大量種植紅樹林解決，「地方的意見，我們聽進去了」，內政部、環境部和農業部一定會有非常多的農業計畫等。

劉世芳說，雲林縣以農業為主，農地會不會因為國土分區畫入農一、農二而影響農民權益？雲林縣政府認為有溝通必要，因此她今天在這向大家報告，她支持農業可以永續發展的新農業，從事優良農業，對農地有天然保育發展，我們絕對支持，而且希望農業部的補助越多越好，但若因農一、農二畫設影響而賣掉農地、變成建地，而且是變成財團炒作，包括內政部、環團是絕對不容許的，如果雲林縣政府沒有在年底前送出國土功能分區圖，內政部願意再去溝通、說明。

劉世芳指出，我們支持在農業生產上，第一要氣候變遷，第二自然保育，第三要保障永續農業發展。她也呼籲台中市等很多縣市首長認為國土計畫法好像「綁手綁腳」，其實不是，而是在幫忙縣市地方發展下，不論是傳統農業，新興科技工業，例如爭取AI、半導體場地等，我們都可以來協助，但若任何縣市沒有在期限內送來國土功能分區圖，將影響國土法明年上路。