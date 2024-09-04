【即時短評】馬拉松體育無端牽扯政治罷免案 跑者失望

「2024基隆城市半程馬拉松」是基隆近年來難得一見的大型體育活動，市府突然宣布延期辦理，跑者原本都很期待，很多都訂好飯店，卻措手不及，大失所望，挨批單純的體育活動被牽扯政治味十足的罷免案。雖然市府和民進黨各說各話，但道安會報理應發揮專業的審查，提出相關意見，而非聽從誰說了算，如今「背鍋」，顯示專業功能有待改進，才能符合民眾的期待。

8月28日基隆市政府教育處在道安會報中提案，討論「2024基隆城市半程馬拉松」交維計畫，但前一天市長謝國樑在市務會議就已先裁示暫緩辦理，市長當天並未出席道安會報，由副市長邱佩琳出席，交維計畫提案並沒有通過。

綠議員今天指控，當天提出的交維計畫在各路口的路段管制等相關作為都已十分完善，看不出有任何無法通過的理由，當天與會者被突然告知要延期辦理，大家都很錯愕，當時不知原因，如今才知道。

市港道安會報平時有市港各相關單位都有出席人員，也有議員代表及客觀立場多名顧問等，出席委員當天理應對該提案提出專業看法的討論。謝市長在市務會議員決定暫緩的指令，如果可以直接影響道案會報提案，那道安委員的專業在哪裡？市府應有清楚說明，僅「道安會報沒有通過，為了安全的考量延辦」的說法，因籌辦時間很長，很難說服跑者。

國民黨近日通知9月6日的反罷免造勢大會，延至10月初，最可能的時間點是5或6日，立法院長韓國瑜可能到場，時間剛好就是10月6日辦馬拉松的時間，撞日的巧合，綠營猛批謝國樑為了反罷免造勢延辦。

對於延辦理由，基隆市政府與民進黨各說各話，不管市民相信哪一種說法，都已讓單純體育活動蒙上陰影，很多跑者在網上表達措手不及，體育不該無端扯上政台。

政治歸政治，罷免難免各有立場，只是這次受害的是無辜的馬接松跑者，有很多是在地人，也有外縣市，計畫全被打亂，也讓行銷市政的好機會泡湯。治人物面對單純的體育活動，應該更謹慎行事，不要太多的政治目的。