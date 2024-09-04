反惡罷 朱立倫：希望賴清德出面呼籲「罷免到此為止」

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。國民黨主席朱立倫今天表示，基隆市府司法與行政裁量已經連4勝，證明謝國樑做對的事，如今還有理由罷免為基隆市民打拚的好市長嗎？民進黨主席賴清德應站出來呼籲「罷免到此為止」。

朱立倫今在中常會發表談話指出，多位國民黨籍縣市長、立院黨團近日都團結到基隆相挺謝國樑，一位認真努力保護基隆市產的好市長，竟然被以民粹主義，甚至為了東岸商場事件而要來罷免，讓人不忍。

朱立倫指出，若以罷免手段來對付一位認真努力的市長，是台灣民主的倒退，希望民進黨甚至賴清德也站出來呼籲「罷免到此為止」，回歸基隆市政，還給基隆市民一個幸福安定的城市。

中廣前董事長趙少康也說，被罷免團體做文章的基隆東岸商場爭議，不論司法或行政訴訟共四個案子，基隆市府都完勝，認證國樑是認真守護基隆市產的好市長，卻因為民進黨想遮掩前市長林右昌任內的弊端與不作為，在背後操作這樣的惡意罷免，相信所有基隆市民都無法接受。

趙少康說，為達到惡意罷樑的目的，甚至企圖進一步發動罷免國民黨立委，讓民進黨立委席次可以過半，罷免團體跟民進黨側翼透過各種假訊息抹黑謝市府施政。面對這麼多錯誤訊息，國民黨架設了「基隆反惡罷事實專區」網站，一一粉碎謠言，也讓基隆鄉親知道國樑的施政成績。

趙少康說，大家可以透過掃QR Code或點選臉書留言網址，知道基隆的真實狀況，不要被帶錯誤風向。基隆鄉親如果支持謝國樑，不能坐在家裡等，一定要出門投下「不同意票」，證明「選輸就翻桌」是行不通的。