快訊

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

開盤重挫...台股下跌999點 三大法人賣超1,230億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反惡罷 朱立倫：希望賴清德出面呼籲「罷免到此為止」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天表示，基隆市府司法與行政裁量已經連4勝，證明謝國樑做對的事。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今天表示，基隆市府司法與行政裁量已經連4勝，證明謝國樑做對的事。記者潘俊宏／攝影

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。國民黨主席朱立倫今天表示，基隆市府司法與行政裁量已經連4勝，證明謝國樑做對的事，如今還有理由罷免為基隆市民打拚的好市長嗎？民進黨主席賴清德應站出來呼籲「罷免到此為止」。

朱立倫今在中常會發表談話指出，多位國民黨籍縣市長、立院黨團近日都團結到基隆相挺謝國樑，一位認真努力保護基隆市產的好市長，竟然被以民粹主義，甚至為了東岸商場事件而要來罷免，讓人不忍。

朱立倫指出，若以罷免手段來對付一位認真努力的市長，是台灣民主的倒退，希望民進黨甚至賴清德也站出來呼籲「罷免到此為止」，回歸基隆市政，還給基隆市民一個幸福安定的城市。

中廣前董事長趙少康也說，被罷免團體做文章的基隆東岸商場爭議，不論司法或行政訴訟共四個案子，基隆市府都完勝，認證國樑是認真守護基隆市產的好市長，卻因為民進黨想遮掩前市長林右昌任內的弊端與不作為，在背後操作這樣的惡意罷免，相信所有基隆市民都無法接受。

趙少康說，為達到惡意罷樑的目的，甚至企圖進一步發動罷免國民黨立委，讓民進黨立委席次可以過半，罷免團體跟民進黨側翼透過各種假訊息抹黑謝市府施政。面對這麼多錯誤訊息，國民黨架設了「基隆反惡罷事實專區」網站，一一粉碎謠言，也讓基隆鄉親知道國樑的施政成績。

趙少康說，大家可以透過掃QR Code或點選臉書留言網址，知道基隆的真實狀況，不要被帶錯誤風向。基隆鄉親如果支持謝國樑，不能坐在家裡等，一定要出門投下「不同意票」，證明「選輸就翻桌」是行不通的。

側翼 國民黨 朱立倫 民進黨 罷免 謝國樑 賴清德

延伸閱讀

影／朱立倫：司法不可變成獨裁者揮舞的鞭

朱立倫：大法官不能成為酬庸工具、意識形態的守護者

基隆馬拉松延辦…綠控謝國樑為罷免案傷害體育 市府回應了

又見同志送暖 外縣市3立委到基隆陪謝國樑掃街抗罷免

相關新聞

【重磅快評】彭振聲說他不專業 整慘了法官與柯文哲

北檢偵辦京華城案聲押台北市前市長柯文哲，北院裁定無保請回，檢方補強證據提抗告，高院最快今天裁定。裁定出爐前，各方奇招盡出...

姚立明刻意漏紅衫軍經歷？王鴻薇：此地無銀三百兩

總統府公布大法官提名人人選後，在野陣營批評聲浪不斷，而在總統府公布的大法官提名人自傳跟簡歷中，司法院副院長被提名人姚立明...

姚立明大法官提名經歷略新黨、紅衫軍 賴士葆：緊抱綠營

總統府日前提名曾任賴清德競選總統時的競總主任委員的姚立明出任副院長，不過姚立明的自傳中僅臚列跟民進黨有關的經歷，包括曾任...

北市議會將「藍白合」？2議員涉案羈押藍過半優勢喪失

因台智光和京華城案，國民黨台北市議員陳重文、應曉薇分別因涉案被羈押，北市議會下個月初即將開議，陳、應仍有議員資格，但恐無...

【即時短評】信賴不是賴總統自己嘴巴說

信賴並非只是賴清德總統自己嘴巴說。

傅崐萁母親告別式 藍白綠政要出席

立法院國民黨團總召傅崐萁母喪，今天舉行告別式，立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫及民眾黨主席柯文哲等人出席悼念。傅崐萁致詞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。