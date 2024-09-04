傅崐萁母親告別式 藍白綠政要出席

立法院國民黨團總召傅崐萁母喪，今天舉行告別式，立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫及民眾黨主席柯文哲等人出席悼念。傅崐萁致詞感謝，會帶著母親的教誨，繼續勇敢往前走。

傅崐萁母親劉滿蘭7月24日逝世，享壽90歲，告別式今天在吉安鄉自宅舉行。韓國瑜、朱立倫、柯文哲、立法院副院長江啟臣及多名藍、白立委出席，綠營由立委吳思瑤、沈伯洋代表，另外宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴等縣市長也到場，場面盛大。

傅崐萁致詞表示，父親是台灣第一代土木工程師，負責台灣建設工程，畢生奉獻給國家，家中4個孩子出生時，父親都不在身邊，母親從小告訴子女們，「爸爸為國貢獻，我們就好好做人做事」。

傅崐萁說，母親常叮嚀他們，能做的事就盡量做，要做事就要做好，因此他每天凌晨1時前很少睡覺，早上的行程也不曾耽誤；縣長徐榛蔚更是每早5時起床看資料。

傅崐萁提到，母親逝世時遇到颱風災情，鐵公路都斷，連交通部長勘災，都得搭飛機到台東後再轉火車抵達，感謝出席委員們不分黨派趕到，希望多年後，東部的交通會因為這不分黨派的合作而徹底改善。

傅崐萁也特別點名柯文哲，感謝他在重重考驗下、排除萬難，趕到花蓮來給母親致意。

朱立倫主祭，述說劉滿蘭生平，是先生的得力助手、相夫教子成功，子女都是社會棟梁，行事低調，過去只參加過2次公開行程，分別是傅崐萁跟徐榛蔚的首任縣長就職典禮。

韓國瑜致詞說，傅媽媽身上可看到「客家本色」歌謠中的「修好心田」，相信這也是傅崐萁夫婦從政最重要的目標。柯文哲則讚賞傅崐萁夫婦侍奉父母盡心盡力，值得社會稱許。