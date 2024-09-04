快訊

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

開盤重挫...台股下跌999點 三大法人賣超1,230億元

藍籲有證據才能辦案 人事將聚焦大法官

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨主席朱立倫（右）4日於中常會講話時，聲援民眾黨主席柯文哲於京華城案的遭遇不合理。 （Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨主席朱立倫（右）4日於中常會講話時，聲援民眾黨主席柯文哲於京華城案的遭遇不合理。 （Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

司法案件應有足夠證據才能辦理，若沒有就是政治追殺！」國民黨主席朱立倫4日於中常會聲援民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北檢約談70個小時的狀況。他也指出，除了民生優先法案以外，國民黨在人事案將最聚焦大法官，未來將會嚴格審查。國民黨立院黨團曾表示，總統賴清德提名酬庸意味重，呼籲應該重提人選！

動員基隆出來投票

朱立倫首先表示，感謝國民黨上下對基隆市長謝國樑的相挺，有人因為民粹就想要罷免謝國樑，但基隆市政府在東岸商場等相關官司已經4連勝，證明謝國樑與基隆市府是作對的事。他說，過去人們以為不出來投票就是支持謝國樑，但因為罷免門檻僅需25%，他呼籲基隆市民出來投不同意罷免票。

「司法的勿枉勿縱不能變成口號！」朱立倫雖未直接點名，但他聲援柯文哲說，案件應該要有充足證據才能辦理，不是透過羅織、臆測的方式，沒有證據辦案件會變成政治鬥爭與追殺。他強調，民進黨雖然這段時間搖著反貪的大旗看起來很好，但也要提醒檢方，要有多少證據、辦多少案。

將嚴格把關大法官

朱立倫不滿指出，有案子（鄭文燦）證據充足卻7年未辦，但有案子卻把主要在野黨主席留在北檢辦了70個小時的案子，民眾不希望司法的標準如溫度計一樣持續變化。另外，他強調，立法院的新會期是很重要的預算會期，一定會堅守在野黨最重要原則：強力監督，並與民眾黨討論如何合作。

對於人事案件，朱立倫表示，國民黨也會從人民的角度守護社會公平正義，尤其是大法官不能成為特定顏色代表與意識形態的守護者。朱立倫說，若任命大法官變成酬庸，是對司法最大的污辱，更是台灣民主的大倒退。

針對人事案，國民黨立院黨團書記長林思銘曾表示，目前提名如台大法律系教授張文貞、賴清德競選總幹事姚立明、中研院法學所研究員廖福特等人都是「綠友友」，賴清德應重提大法官；但總統府也發聲明反駁，強調被提名者都兼具專業素養與實務經驗，足以勝任大法官，且若上任也會超越黨派立場。

【更多精采內容，詳見

司法 國民黨 大法官 朱立倫 柯文哲 罷免 謝國樑 賴清德

延伸閱讀

基隆馬拉松延辦…綠控謝國樑為罷免案傷害體育 市府回應了

【即時短評】國民黨吹對決主旋律 民進黨畫暫時休止符

又見同志送暖 外縣市3立委到基隆陪謝國樑掃街抗罷免

謝國樑答辯指東岸商場4連勝 罷團：重點是違法治精神

相關新聞

【重磅快評】彭振聲說他不專業 整慘了法官與柯文哲

北檢偵辦京華城案聲押台北市前市長柯文哲，北院裁定無保請回，檢方補強證據提抗告，高院最快今天裁定。裁定出爐前，各方奇招盡出...

姚立明刻意漏紅衫軍經歷？王鴻薇：此地無銀三百兩

總統府公布大法官提名人人選後，在野陣營批評聲浪不斷，而在總統府公布的大法官提名人自傳跟簡歷中，司法院副院長被提名人姚立明...

姚立明大法官提名經歷略新黨、紅衫軍 賴士葆：緊抱綠營

總統府日前提名曾任賴清德競選總統時的競總主任委員的姚立明出任副院長，不過姚立明的自傳中僅臚列跟民進黨有關的經歷，包括曾任...

北市議會將「藍白合」？2議員涉案羈押藍過半優勢喪失

因台智光和京華城案，國民黨台北市議員陳重文、應曉薇分別因涉案被羈押，北市議會下個月初即將開議，陳、應仍有議員資格，但恐無...

傅崐萁母親告別式 藍白綠政要出席

立法院國民黨團總召傅崐萁母喪，今天舉行告別式，立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫及民眾黨主席柯文哲等人出席悼念。傅崐萁致詞...

賴清德要陸取俄占地 學者：乾脆宣布恢復中美防禦條約

賴清德總統近日接受專訪，針對中國大陸主張台灣主權歸屬中國，表示若中國確實關心領土完整，應尋求收回清朝割讓給俄羅斯的土地。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。