藍籲有證據才能辦案 人事將聚焦大法官

「司法案件應有足夠證據才能辦理，若沒有就是政治追殺！」國民黨主席朱立倫4日於中常會聲援民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北檢約談70個小時的狀況。他也指出，除了民生優先法案以外，國民黨在人事案將最聚焦大法官，未來將會嚴格審查。國民黨立院黨團曾表示，總統賴清德提名酬庸意味重，呼籲應該重提人選！

動員基隆出來投票

朱立倫首先表示，感謝國民黨上下對基隆市長謝國樑的相挺，有人因為民粹就想要罷免謝國樑，但基隆市政府在東岸商場等相關官司已經4連勝，證明謝國樑與基隆市府是作對的事。他說，過去人們以為不出來投票就是支持謝國樑，但因為罷免門檻僅需25%，他呼籲基隆市民出來投不同意罷免票。

「司法的勿枉勿縱不能變成口號！」朱立倫雖未直接點名，但他聲援柯文哲說，案件應該要有充足證據才能辦理，不是透過羅織、臆測的方式，沒有證據辦案件會變成政治鬥爭與追殺。他強調，民進黨雖然這段時間搖著反貪的大旗看起來很好，但也要提醒檢方，要有多少證據、辦多少案。

將嚴格把關大法官

朱立倫不滿指出，有案子（鄭文燦）證據充足卻7年未辦，但有案子卻把主要在野黨主席留在北檢辦了70個小時的案子，民眾不希望司法的標準如溫度計一樣持續變化。另外，他強調，立法院的新會期是很重要的預算會期，一定會堅守在野黨最重要原則：強力監督，並與民眾黨討論如何合作。

對於人事案件，朱立倫表示，國民黨也會從人民的角度守護社會公平正義，尤其是大法官不能成為特定顏色代表與意識形態的守護者。朱立倫說，若任命大法官變成酬庸，是對司法最大的污辱，更是台灣民主的大倒退。

針對人事案，國民黨立院黨團書記長林思銘曾表示，目前提名如台大法律系教授張文貞、賴清德競選總幹事姚立明、中研院法學所研究員廖福特等人都是「綠友友」，賴清德應重提大法官；但總統府也發聲明反駁，強調被提名者都兼具專業素養與實務經驗，足以勝任大法官，且若上任也會超越黨派立場。

【更多精采內容，詳見 】