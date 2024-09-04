朱立倫：大法官不能成為酬庸工具、意識形態的守護者

立法院新會期將開議，賴清德總統提名的新任大法官提名名單，被視為新會期藍白合作的第一役。國民黨主席朱立倫今天表示，大法官絕對不能成為酬庸的工具，更不可成為顏色的代表，或意識形態的守護者，國民黨立院黨團一定要秉持這樣的原則來把關。

朱立倫今在中常會發表談話時指出，立法院新會期是非常重要的預算會期，國民黨一定會堅守在野黨強力監督預算的原則。針對人事案件，國民黨一定會秉持從人民的角度來守護社會公平正義，尤其是大法官人事案。

朱立倫說，大法官如果變成酬庸的工具，是對司法最大的汙辱，大法官如果變成顏色的代表、意識形態的守護者，更是台灣民主的大倒退。

至於國民黨團優先法案，朱立倫說，對重要的民生法案，國民黨會主動出擊，包括財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法、消防法、學生輔導法、吹哨者保護法、國家安全戰略法，或是有關核電延役的「核子反應器設施管制法」等，這些重要的法案，不但藍白要合作，也希望執政當局放下意識形態，共同一起來推動。