【重磅快評】彭振聲說他不專業 整慘了法官與柯文哲

北檢偵辦京華城案聲押台北市前市長柯文哲，北院裁定無保請回，檢方補強證據提抗告，高院最快今天裁定。裁定出爐前，各方奇招盡出，民眾黨自訴鍾小平誹謗，周刊放出柯有千萬金流訊息，被羈押的彭振聲則抗告說他沒有都計專業，但最震撼的還是北市前都發局長林洲民爆料他定期向柯報告京華城案，不管高院如何裁定，柯文哲在小草面前聲稱他不知情的說法已經不起檢驗。

在高院裁定出爐之前，柯文哲難得守緊嘴巴，一早出門不再回應媒體堵訪，只說民眾黨會開記者會；被問到周刊最新爆料千萬金流，他還是忍不住低語回應「有千萬金流就好命了」，引來鬨堂笑聲。但如果他知道昔日部屬林洲民今天最新的爆料，恐怕氣氛不會如此輕鬆。

台北市府都發局前局長林洲民在裁定公布前受訪表示，京華城容積率都是都發局重中之重的業務，都發局須定時向市長報告；他在局長任內因監察院糾正北市府有關京華城容積率案，當然須定時跟市長報告，除了備忘錄並上呈市長室，內容提及市府一定要守法推動。至於柯文哲的反應，林說，印象所及，柯稱這是他的責任，也是他的工作，要傾聽判斷給出意見。

林洲民是2014年12月25日到2018年12月25日擔任北市府都發局長，對於京華城容積率案，自然了然於胸，更何況監察院自2013起前後共9次函詢台北市政府並提調查報告，2016年提糾正意見、2017年再提審核意見，北市府還依監察院糾正及審核意見辦理載明京華容積率為560%，有誰會比林洲民更清楚此案？

林洲民此時爆料，會不會影響影高院裁定，誰也說不準，因為北檢辦的是圖利及收賄罪嫌，高院還須審視北檢在抗告書中所提列的相關證據；但柯文哲日前獲法院無保請回後，在北檢外面 說他直到今年三、四月才知情京華城容積率840％一事，顯非事實，任憑發言人吳怡萱、立委黃珊珊等人努力幫他洗白，也改變不了鐵一般的事實，何況還有公展公文蓋六個章、議員在議會不斷質詢這個話題。

最耐人尋味的是，一審法官日前裁定柯文哲無保請回，其中一項關鍵的理由是，柯文哲並非都委會與會人員，無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，則其主張「信賴形式上具專業性且為多數決之都委會決議，以及具相關專業的彭振聲意見」，尚非無據。

但彭振聲被羈押後，他在抗告書中竟稱他不是都市計畫專業背景，只因職務才擔任都委會的主席，對容積率並不知情。如果彭振聲都說他不專業、不知情，柯文哲卻說他信賴具相關專業的彭振聲意見，這種辯詞簡直整慘法官；不過，眾所周知，法庭上說的話，本來就只是要說服法官而已，天花亂墜又如何？