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姚立明刻意漏紅衫軍經歷？王鴻薇：此地無銀三百兩

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇表示，姚立明是想要抹去大家對政治變色龍的印象，但刻意抹去只顯此地無銀三百兩。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇表示，姚立明是想要抹去大家對政治變色龍的印象，但刻意抹去只顯此地無銀三百兩。圖／聯合報系資料照片

總統府公布大法官提名人人選後，在野陣營批評聲浪不斷，而在總統府公布的大法官提名人自傳跟簡歷中，司法院副院長被提名人姚立明忽略擔任紅衫軍副總指揮的過往，羅列多項和前總統蔡英文、賴清德總統相關的經歷。國民黨立委王鴻薇表示，姚立明是想要抹去大家對政治變色龍的印象，但刻意抹去只顯此地無銀三百兩。

姚立明在自傳中僅羅列跟民進黨有關的經歷，包括曾任賴清德競總主委，民進黨2014禮讓柯文哲競選台北市長時，他是柯的競總總幹事，以及小英教育基金會董事，並稱這是「參與憲法相關公共事務」；姚立明自傳提到立委經歷時未標註新黨黨籍，也跳過紅衫軍副總指揮的過往。

王鴻薇表示，姚立明想要抹去大家對其政治變色龍的印象，但凡走過必留下痕跡，這些都是外界所熟知的經歷，姚立明還刻意抹去，只是顯得此地無銀三百兩，還是姚立明覺得這些經歷很不光彩？從這一點就代表姚立明本身很心虛，但這也不能夠扭轉政治變色龍的事實。

國民黨立委張智倫指出，姚立明2018年痛批「民進黨是垃圾」，如今在司法院副院長被提名人自傳個人生平、主要經歷區塊，兩度提及曾擔任賴清德競總主委，卻隱匿曾參與倒扁及新黨的經歷，顯示姚立明急於「自綠」向民進黨表忠，甚至可能認為替民進黨服務是種「光榮勳章」。

張智倫也說，司法權理應超然於黨派，並保持司法獨立，姚立明完全違背這個基本概念，只因跟對人就能獲得酬庸，更甘願變身綠營打手，破壞我國分權制衡原則，在野黨絕對不能容許民進黨政治力凌駕司法。

司法院 姚立明 民進黨

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