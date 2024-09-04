賴清德要中討回遭俄侵佔領土 王定宇：點出真相戳破謊言

總統賴清德日前接受專訪時表示，中國企圖拿下台灣並非為「領土完整」，否則為何不收回當年被俄羅斯侵佔的領土，引發國際熱議。民進黨立委王定宇表示，賴清德點出真相，戳破中國謊言，讓中國窘迫不知如何回應。民進黨立委許智傑說，收復台灣是為了領土完整，只是習近平的說詞罷了，習近平為了鞏固政權。

王定宇說，賴清德總統在接受專訪時特別提出，中國若真的重視領土完整，應先向俄羅斯追回被侵占的土地，台灣從頭到尾不是中華人民共和國的領土，中國卻處處找麻煩；鄰近俄羅斯的中國大片領土，卻輕易放棄，所以中國真正在乎的是戰略布局，必須要吞併台灣。

王定宇表示，中國是為了戰略布局，要成為區域到世界的霸權，威脅到不僅是美國的領導地位，也威脅到整個印太地區自由民主國家，賴清德總統提出的是真相，中國窘迫不知如何回應。

許智傑也認同賴清德總統的論述，許智傑說，中國的領土，不論元朝清朝都不同，收復台灣是為了領土完整，只是習近平的說詞罷了，習近平為了鞏固政權，靠欺負台灣來凝聚國內勢力，又覬覦台灣的戰略地位，這才是併吞台灣真正的目的。