【重磅快評】一個柯文哲 三種不知道

京華城高容積率案涉嫌圖利，北檢提抗告，高院裁定今天出爐，民眾黨主席柯文哲面臨重返羈押庭「生死門」。柯文哲前天獲得無保請回的理由是，「我完全沒有過問，因為市長不應該過問單一個案，後來容積率840%，我其實完全不知道」。柯文哲一句「不知道」，明顯違反經驗法則，引發各界炸鍋，民眾黨至少出現三種解釋版本，形成「一個柯文哲，三種不知道」。

第一種是民眾黨立委黃珊珊解釋，柯文哲從來沒有說不知道京華城案，而是有接到陳情並按照程序交辦，程序上都知道，柯的意思是「交給相關單位依法辦理後，沒有干涉都委會」。

第二種是民眾黨副秘書長許甫說法，北市府的業務與陳情「多如牛毛」，當初市長室先接到議員等人陳情，柯文哲認為有必要做研議，才轉交給專業單位處理，「作為一個市長，不會干涉到個案」，就是柯文哲所謂的不知道。

第三種是民眾黨立院黨團主任陳智菡反駁，不管議員苗博雅、游淑慧或任何人，「當時沒有提到840%數字，因為當時沒有算出來」。

柯文哲過去曾批前市長郝龍斌，「如果不知道、搞不清楚，不然去死一死」，但一遇到自家的農地違法、老家違建、政治獻金到京華城容積率，「不知道」就成為柯文哲的標準答案。

為了證明柯其實知情，各界紛紛扮演「柯南辦案」。政論節目主持人李正皓昨晚爆料「京華城訴訟完整公文」，北市府當年對京華城的訴訟公文寫得非常清楚，第三種商業區京華城容積率不得超過560%，柯在公文上蓋章、簽名，同意市府和京華城官司打到底「速審速決」，怎麼可能不知道？

鏡週刊今天報導，柯文哲第一任台北市長時的都發局長林洲民，2016年起多次在議會答詢應曉薇質詢時，都主張京華城必須包含西北角一起開發，才可能有560％容積率，但該基地從來沒有整體開發過，林洲民曾在備忘錄註明上簽柯文哲，甚至晨會中公開提醒，如果照應曉薇質詢「放水容積」，市府恐必須負起圖利的法律責任，相關內簽市府也都留有紀錄。

林洲民今出面受訪也證實，歷任台北市長陳水扁、郝龍斌、柯文哲，京華城容積率是都發局承擔業務中的重中之重，都發局所有同仁在處理京華城容積率時候，當然必須定時跟市長報告。至於柯文哲稱「京華城容積率840％是今年3、4月才知道」，林洲民說，「柯文哲知道或不知道，大家心中都有清楚的答案。」

事實上，苗博雅2021年在議會質詢就曾提過京華城容積獎勵涉嫌圖利問題，議員許淑華去年11月也曾質詢過市長蔣萬安相關議題；監察院今年1月也發出糾正文，外界質疑，柯文哲若自稱知道京華城案過程，但今年3、4月才知道840%容積率，恐怕是在玩文字遊戲、呼攏法官，難怪民進黨議員簡舒培痛斥，「柯文哲根本是把所有人當白癡」。