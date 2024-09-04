防京華城變大巨蛋第二 蔣萬安：已指示研擬應變方案

檢廉偵辦京華城涉行賄案，目前已有威京集團主席沈慶京、議員應曉薇等人遭羈押，對於接下來京華城840％容積率若涉不法，北市府如何後續？議員指市長蔣萬安將要幫前市長柯文哲收爛攤，媒體今天問蔣，如何避免京華城變成大巨蛋第二？蔣萬安說，必須要依法處理，會密切關注案件發展，事實到哪？就會處理到哪？已經要求都發局研擬各項的應變方案。

議員游淑慧昨天提出京華城兩個後續處理方案，給市府參考：包括第一，「先停工，等待司法訴訟結果」。游分析，好處是狀況凍結，一切等法律關係明確，但要評估的是，訴訟曠日廢時，若又像大巨蛋一樣亂停工，對於地質、現有結構物、當地發展，都要評估影響。

第二，「繳交足額保證金，繼續施工」。游說，對於京華城可能不合法取得的樓地板面積部份，先實際估價，由京華城先提供足額代金做為保證金。未來訴訟結果確認後，屬於不合法樓地板面積部份，則沒入這筆保證金做為容積代金。

蔣萬安今天說，司法階段當然全程配合檢廉調查，最重要是一切依法來辦理，所以如果一旦起訴判刑確定，就會依法處理。

媒體追問，外界擔憂若太慢處理，會不會變成大巨蛋第二?蔣說，所以必須要依法來處理。市府會密切的關注整個案件的發展，當事實到哪就會處理到哪。他已經要求都發局針對接下來各種狀況和研擬各項的應變方案。