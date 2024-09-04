今啟程訪美如遇颱風將返台坐鎮？蔣萬安：會即時應變

台北市長蔣萬安今天下午將出訪美國東岸，進行為期11天的訪美行程，不過儘管摩羯颱風不會影響颱風，但接下來還有熱帶低壓可能生成為颱風。蔣萬安今天訪美啟程前，特地到北市應變中心視察跨局處應變，媒體也問蔣萬安，這次訪美，會不會帶防颱應變指揮官的藍背心出訪？蔣說，防災整備絕對秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度，訪美期間會持續密切，並和EOC、各局處保持聯繫，都會做即時的應變。

先前台中市長盧秀燕訪美，由於遇到凱米颱風來襲，啟程後一度抵達美國再度搭機返台坐鎮颱風應變，短短65小時內兩度啟程飛美，也被國民黨議員游淑慧稱讚鐵娘子。這次蔣萬安訪美，也可能遇到颱風來襲，蔣萬安今天一早出發前，先到災害應變中心，視察各局處的防颱因應。

蔣萬安說，今天特別到災害應變中心召開跨局處的防颱整備工作會議，根據目前氣象署的預報，摩羯颱風對於台灣還有近海影響並不大。但市府還是密切關注這一周跟下一周可能熱帶低氣壓的成形，及外圍環流對於台灣降雨造成的影響。