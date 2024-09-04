【重磅快評】國際的返核潮流台灣沒看到？

全球最鐵桿的反核國家瑞士，其聯邦委員會日前決議廢除「漸進廢核」法令，認為核電廠是重要資產，不可輕言廢止；依據新的法令，核電廠有無限制的營運許可權，不再有運轉年限的規定，而且宣示將興建新技術的核電廠，意味將全力投入核電技術發展。台灣迄今嘴上仍強調非核家園，但隱然漏口風該做調整了。

瑞士遭廢止的廢核法令是日本福島核災後制訂的，但法令頒行後的這幾年，替代能源發展遠不如預期，非但面臨缺電危機，甚至距離減碳、零碳排的目標愈發遙遠；瑞士毅然決定調整核電定位，積極且正向的面對核電在供電及減碳角色，投入新世代的核電。

幾乎與瑞士同一時間，日本宣布與福島事故同型的女川核電廠二號機開始裝填核燃料，預計年底前併聯運轉。女川這一機組是福島事故核電歸零後第十三部將重啟的機組。不只這一宣示，在其最新的能源基本計畫還宣示到2030年的總發電量，核電佔比將達到百分之22。不只瑞士、日本，全球正吹起一股強烈的返核電風潮。

台灣目前的核電發電佔比只略多餘總量的六個百分點，上月底核三的一號機除役，核三的二號機也將緊接著除役，屆時台灣真正是零核國家。糟糕的是雖然政府費盡唇舌強調核電除役不會造成電力不足，其缺口政府已規劃了充足的接替能源，台灣不會缺電。大官們聲嘶力竭的保證，但現況卻是無預警停電的頻率、戶數直線上升。

更糟的是政府管能源的部門對核電政策說詞閃爍。賴清德大選期間反覆強調非核家園政策不變，就職演說時對非核家園雖未鬆口，但態度似乎不再那麼堅定，有趣的是就職演說不好久，行政院出面重申非核家園目標不變。

之後一些場合賴清德的非核家園論述越來越不堅定，隱然為核電政策的可能的變化留下空間，包括指能源政策是「選擇題」，強調非核家園不是民進黨的意識形態…，賴清德對非核家園的鬆動，對照停電頻仍的不給力供電狀況，國人的反應認為這是往務實方向調整。

更該正視的是，此刻全球核電狀況早已與十多年前大不相同，新的核電技術、核廢處理都有相當大的進步，重新檢視核電是國際上務實的調整，反而一味強調非核家園是食古不化、不務實。台灣能源政策該怎務實調整，是急切且不可逆的潮流。