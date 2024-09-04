快訊

大型郵輪創造450種職務 新興「船陪」在做什麼？

獨／金管會上午急召國銀總經理開會救房貸荒 危老都更房貸可望除外

國慶主視覺引熱議 國中校長讚很有「數感」…教學有用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】國際的返核潮流台灣沒看到？

聯合報／ 主筆室
上月底核三一號機除役，核三的二號機也將緊接著除役，屆時台灣真正是零核國家。圖為核三。記者胡瑞玲／攝影
上月底核三一號機除役，核三的二號機也將緊接著除役，屆時台灣真正是零核國家。圖為核三。記者胡瑞玲／攝影

全球最鐵桿的反核國家瑞士，其聯邦委員會日前決議廢除「漸進廢核」法令，認為核電廠是重要資產，不可輕言廢止；依據新的法令，核電廠有無限制的營運許可權，不再有運轉年限的規定，而且宣示將興建新技術的核電廠，意味將全力投入核電技術發展。台灣迄今嘴上仍強調非核家園，但隱然漏口風該做調整了。

瑞士遭廢止的廢核法令是日本福島核災後制訂的，但法令頒行後的這幾年，替代能源發展遠不如預期，非但面臨缺電危機，甚至距離減碳、零碳排的目標愈發遙遠；瑞士毅然決定調整核電定位，積極且正向的面對核電在供電及減碳角色，投入新世代的核電。

幾乎與瑞士同一時間，日本宣布與福島事故同型的女川核電廠二號機開始裝填核燃料，預計年底前併聯運轉。女川這一機組是福島事故核電歸零後第十三部將重啟的機組。不只這一宣示，在其最新的能源基本計畫還宣示到2030年的總發電量，核電佔比將達到百分之22。不只瑞士、日本，全球正吹起一股強烈的返核電風潮。

台灣目前的核電發電佔比只略多餘總量的六個百分點，上月底核三的一號機除役，核三的二號機也將緊接著除役，屆時台灣真正是零核國家。糟糕的是雖然政府費盡唇舌強調核電除役不會造成電力不足，其缺口政府已規劃了充足的接替能源，台灣不會缺電。大官們聲嘶力竭的保證，但現況卻是無預警停電的頻率、戶數直線上升。

更糟的是政府管能源的部門對核電政策說詞閃爍。賴清德大選期間反覆強調非核家園政策不變，就職演說時對非核家園雖未鬆口，但態度似乎不再那麼堅定，有趣的是就職演說不好久，行政院出面重申非核家園目標不變。

之後一些場合賴清德的非核家園論述越來越不堅定，隱然為核電政策的可能的變化留下空間，包括指能源政策是「選擇題」，強調非核家園不是民進黨的意識形態…，賴清德對非核家園的鬆動，對照停電頻仍的不給力供電狀況，國人的反應認為這是往務實方向調整。

更該正視的是，此刻全球核電狀況早已與十多年前大不相同，新的核電技術、核廢處理都有相當大的進步，重新檢視核電是國際上務實的調整，反而一味強調非核家園是食古不化、不務實。台灣能源政策該怎務實調整，是急切且不可逆的潮流。

核電 瑞士 非核家園

延伸閱讀

林右昌訪華府：賴清德當選後只有信賴論、沒有疑賴論

賴清德問中國不收回俄羅斯侵占領土 白委批應謹言慎行

劉德音指別將議題框在親美親中 李彥秀：說給賴清德聽

收復嘉義市 賴清德城隍廟贈匾讓綠營3大山頭同台

相關新聞

林右昌訪華府：賴清德當選後只有信賴論、沒有疑賴論

民進黨秘書長林右昌3日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）表示，所謂疑賴論是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有信賴...

國慶官網驚見簡體字被疑陸團隊設計 慶籌會澄清：已修正

雙十國慶主視覺昨公布，由紅、藍兩色的雙十形狀和梅花組合而成。但網路卻傳出國慶官網的網頁原始碼參雜簡體字，懷疑由陸籍團隊參...

賴清德要中討回遭俄侵佔領土 王定宇：點出真相戳破謊言

總統賴清德日前接受專訪時表示，中國企圖拿下台灣並非為「領土完整」，否則為何不收回當年被俄羅斯侵佔的領土，引發國際熱議。民...

【重磅快評】一個柯文哲 三種不知道

京華城高容積率案涉嫌圖利，北檢提抗告，高院裁定今天出爐，民眾黨主席柯文哲面臨重返羈押庭「生死門」。柯文哲前天獲得無保請回...

防京華城變大巨蛋第二 蔣萬安：已指示研擬應變方案

檢廉偵辦京華城涉行賄案，目前已有威京集團主席沈慶京、議員應曉薇等人遭羈押，對於接下來京華城840％容積率若涉不法，北市府...

今啟程訪美如遇颱風將返台坐鎮？蔣萬安：會即時應變

台北市長蔣萬安今天下午將出訪美國東岸，進行為期11天的訪美行程，不過儘管摩羯颱風不會影響颱風，但接下來還有熱帶低壓可能生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。