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姚立明大法官提名經歷略新黨、紅衫軍 賴士葆：緊抱綠營

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
大法官被提名人姚立明（中）曾多次代表新黨參選立委。圖／聯合報系資料照片
大法官被提名人姚立明（中）曾多次代表新黨參選立委。圖／聯合報系資料照片

總統府日前提名曾任賴清德競選總統時的競總主任委員的姚立明出任副院長，不過姚立明的自傳中僅臚列跟民進黨有關的經歷，包括曾任賴清德競總主委，民進黨2014禮讓柯文哲競選台北市長時，他是柯的競總總幹事，以及小英教育基金會董事，並稱這是「參與憲法相關公共事務」；姚自傳提到立委經歷時未標註新黨黨籍，也跳過紅衫軍副總指揮的過往。國民黨立委賴士葆表示，大法官應超越黨派，姚立明知道藍白對自己有意見，所以先緊抱綠營，完全是政治操作。

大法官提名人名單公布後，在野砲聲隆隆，其中姚立明更被藍白陣營多次公開點名不適任。賴士葆表示，綠營很多人對於姚立明也有意見，不是沒有意見，所以姚立明知道在藍白對自己有意見的情況下，要先抱著綠營，這完全就是政治操作。國民黨立委李彥秀也說，對「當權者」盡力逢迎的被提名人，真的能勝任捍衛中華民國大法官嗎？真的能勝任司法院副院長嗎？未來，真的能對權力的威脅與利誘「說不」嗎？

姚立明在自傳中提到，恩師Grimm教授40年前在博士班上「憲法與政黨」研討課第一堂課講的句子「一個國家有兩個以上政黨並不一定能形成政黨政治，必須有兩個以上民主政黨，也就是要有兩個以上認同並願意共同促進憲政運作的政黨，才能形成成熟的政黨政治」，對台灣目前的民主發展仍有非常重要的提醒作用。

賴士葆說，從1996年總統直選到現在，經歷了前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，再到賴清德，難道這些選舉都是假的嗎？更何況姚立明還當過賴清德競總主委，這個邏輯不通，還是姚立明打從心裡瞧不起台灣的民主憲政的運作？

李彥秀說，光有公正的選舉、有競爭的政黨、有自由的媒體，還不足以稱為真正的民主體系，美國、英國能有成為民主國家的典範，更重要的是擁有一個超越政黨的司法體系，以及將司法獨立視為第二生命的司法人員。對於什麼是真正的民主，姚立明恐怕還有很多的課程要補。

賴清德總統（左）競選時的總部主委姚立明（右），獲提名出任姚立明司法院副院長。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）競選時的總部主委姚立明（右），獲提名出任姚立明司法院副院長。圖／聯合報系資料照片
大法官被提名人姚立明（左）曾任倒扁紅衫軍副總指揮。 圖／聯合報系資料照片
大法官被提名人姚立明（左）曾任倒扁紅衫軍副總指揮。 圖／聯合報系資料照片

司法院 姚立明 賴清德

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