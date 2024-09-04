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國慶主視覺引議 陳其邁：中華民國台灣是共識

中央社／ 記者林巧璉
國慶主視覺出爐，引發討論，高雄市長陳其邁說，尊重慶籌會安排，「中華民國台灣是大家共識，沒有回不回來的問題」。圖／慶籌會提供
國慶主視覺出爐，引發討論，高雄市長陳其邁說，尊重慶籌會安排，「中華民國台灣是大家共識，沒有回不回來的問題」。圖／慶籌會提供

國慶主視覺出爐，引發討論，國民黨更稱「中華民國回來了」；高雄市長陳其邁說，尊重慶籌會安排，「中華民國台灣是大家共識，沒有回不回來的問題」，台灣作為主權獨立國家，這是不會改變的。

陳其邁今天上午出席「SAP高雄ESG暨AI研創中心」開幕典禮，會前聯訪時被問及國慶主視覺相關議題，陳其邁說，中華民國台灣是大家共同的共識，這個是毫無疑問，沒有回不回來的問題。

媒體追問「覺得此次國慶主視覺好不好看？」陳其邁僅說「這個在個人」，尊重不同創作，當然有人會從不同角度解讀，但台灣作為主權獨立國家，名字叫中華民國，這個是不會改變的，也是多數國人共識。

國慶籌備委員會昨天公布113年國慶主視覺，國民黨強調此次視覺凸顯中華民國的象徵意義；民進黨則說，看不見世界的台灣。

罷韓發起人之一的前高雄市文化局長尹立昨天在臉書（Facebook）上說，對於立法院長韓國瑜主導的「老舊的華國美學」不訝異，「作為最了解韓導的人，看到今年國慶主視覺就發出會心一笑，不就是6個紅酒杯腳的組合。」

尹立更說，對於設計師來說，設計國慶主視覺是何等光榮的桂冠，但今年國慶主視覺設計師卻匿名，「難道是韓國瑜自己設計的？採用六個紅酒杯腳成為主要造形概念！」

尹立認為，過去前總統蔡英文時代雖然保留雙十型態，但以充滿實驗性、動態影像與創意表現的設計手法來處理國慶視覺，並讓台灣與世界接軌，延伸的設計概念符合國際上新時代精神，國慶主視覺邀請多位知名設計師操刀。

中華民國台灣 國慶 設計師

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