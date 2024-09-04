國慶主視覺被酸華國美學 蔣萬安：要讓民眾感光榮、喜悅
今年的國慶日主視覺圖昨天出爐，使用中華民國國旗配色，簡潔典雅的質感，儘管有網友讚「看得出來是中華民國過生日，給過」，不過也有網友批評「0分，華國美學」，甚至還有人笑稱「韓國(韓國瑜)美學」。北市長蔣萬安被問對主視覺意見，蔣說，這個設計當然有它的設計理念，每個人看也都有不同觀點與角度，但最重要，因是慶祝國慶，希望帶給民眾是光榮、喜悅，一起同慶重要時刻。
蔣萬安今天下午將啟程出訪美國，出發前到北市防颱應變中心視察整備應變，對於今年的國慶主視覺覺得好不好看？蔣萬安說，設計是很主觀的事情，但最重要的，是在國家重要到慶典活動當中，都要讓所有民眾感到光榮、感到喜悅。
蔣說，尤其這次是在睽違這麼多年後，國慶晚會回到台北市舉辦，當然北市府一定要辦好辦成功，更重要希望在現場、在台北市，中華民國國慶日當天，能夠充滿中華民國的元素，包括青天白日滿地紅國旗元素，來慶祝國家這麼重要的慶典。
媒體追問，有網友覺得是華國美學？蔣萬安說，他覺得這個設計當然有它的設計理念，每個人看，都有它的觀點與角度，但最重要，因為是慶祝國慶，是中華民國非常重要慶典，希望帶給民眾的，是光榮喜悅，一起同慶這個重要時刻。
蔣說，台北市政府很高興可以在大巨蛋舉辦國慶晚會，這也是大巨蛋首度舉辦非體育賽事的大型活動，很希望這次的活動能夠非常圓滿順利，也邀請到「二姐」江蕙復出到大巨蛋開唱。
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