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總統引中俄領土爭議駁併台主張 綠委：表述非常恰當

中央社／ 記者王揚宇

總統賴清德日前說，中國想要拿下台灣不是為了領土完整，否則為何不收回當年被俄羅斯侵占的領土，引發討論。立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇今天說，台灣從頭到尾都不是中華人民共和國的領土，賴總統的表述非常恰當，也有戰略布局。

賴總統上任屆滿100天，日前接受電視主持人張雅琴專訪談到，「中國要併吞台灣，不是為領土完整，如果真是為領土完整，為什麼不拿回俄羅斯占有的璦琿條約所簽的那些土地」等語。

對此，王定宇今天透過媒體群組發布影片指出，台灣從頭到尾都不是中華人民共和國的領土，但中共卻步步進逼、處處找麻煩，對於與俄羅斯鄰近的大片中國固有領土，卻輕易放棄。

王定宇說，中共真的在乎領土嗎，還是只是因為戰略布局必須併吞台灣，讓中國的軍事力量投射到太平洋，威脅到周邊民主國家，包括日本等第一島鏈的國家。因此賴總統提出的是一個真相，就是中共不在乎固有領土，而處處打台灣的主意，是為了戰略布局，要成為區域到世界的霸權。

王定宇指出，對於賴總統的說法，很多國際專家學者認為，賴總統以真相回應中共的虛假、以真相回應中國的野心，這是一個非常好的回應方式。

王定宇認為，賴總統就任以來在主權議題上，採取說實話、主動，而且用現有憲政體制來回應，希望讓台灣更加團結、讓中國的謊言能夠被戳破，賴總統做這樣的論述非常恰當，也非常有戰略布局。

民進黨立委許智傑也透過媒體群組發文表示，他很認同賴總統的論述，而且中國國家主席習近平為了鞏固政權，靠欺負台灣來凝聚國內勢力，又覬覦台灣的戰略地位，這才是併吞台灣真正的目的。如果真的是為了領土完整，中國早就應該向俄羅斯、蒙古等國，要回過去歷史上失去的領土。

俄羅斯 王定宇

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