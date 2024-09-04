林右昌訪華府：賴清德當選後只有信賴論、沒有疑賴論

民進黨秘書長林右昌3日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）表示，所謂疑賴論是選舉期間的政治操作，賴清德當選總統後只有信賴論，沒有疑賴論，現在台美關係和各方面的溝通都是最好的時刻。

包含賴清德總統在內，近日均澄清信賴沒有疑賴。

英國金融時報22日報導提到，部分美方官員私下表示對賴清德感到緊張，因賴缺乏外交經驗，比前總統蔡英文更難預測；賴總統接受媒體專訪表示，「這應該是背後有人操作，但是就是他報導的，不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了。」

實際上，白宮資深官員23日在針對白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）即將訪問北京所做的行前簡報時，被媒體詢問如何評價賴上任迄今的表現，該記者並未提到金融時報的報導，也沒有問美方是否信賴賴清德。

白宮資深官員當時說，「目前看到台北所做的，顯示領導層致力於維持現狀及和平穩定，他們（指台北）在他們的公開聲明亦強調，我就說到這。」

林右昌3日午間在智庫參加活動及傍晚與僑胞對談，均提到疑賴論；他對大華府地區僑胞表示，之前選舉時，人家說疑賴論如何如何，這是政治語言，現在沒有疑賴論，只有信賴論。

林右昌訪問華府之前，外交部長林佳龍和國安會秘書長吳釗燮才剛在大華府地區與美方官員舉行特殊管道會談；林右昌表示，台美各層級無論是高階或中階的執行面，都有非常多交流，溝通暢通無阻，期盼未來強化經濟、科技等各方面合作，以及支持台灣的國際空間。

被問到黨政高層接力赴美所代表的意涵，林右昌並未正面回應，只是說，他代表中央黨部做政黨外交，此行跟美國政府官員和智庫學者互動，並未拜會民主與共和黨，尊重美國選舉。

至於台海安全和美國對台軍售，林右昌說，台灣軍購清單很長，所以與其談國防支出占國內生產毛額（GDP）的3%或5%，也許美方可以更清楚建議台灣增加這麼多的經費，適合投資在哪些地方，這點更加重要。