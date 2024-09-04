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賴清德問中國不收回俄羅斯侵占領土 白委批應謹言慎行

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
賴清德總統說沒在想要不要見習近平。本報資料照片
賴清德總統說沒在想要不要見習近平。本報資料照片

賴清德總統日前表示，中國企圖拿下台灣並非為了所謂的「領土完整」，否則為何不收回當年被俄羅斯侵佔的領土？俄羅斯外交部昨日隨即發表聲明表示，俄中2國在2000年代簽署條約中已解決邊界問題，台灣當局無權代表北京發言。民眾黨立委林憶君表示，賴清德做為國家領導人，在對外關係上，應該更謹言慎行。

林憶君指出，光是中國問題就已經夠讓台灣頭痛，實在沒必要再主動讓台俄關係繼續惡化；若俄羅斯決定對台灣採取敵對行動，強化與解放軍在西太平洋的海空軍演，韓國與日本恐將是第一個受害者。

林憶君表示，台灣做為印太地區和平與繁榮的維護者，國家領導人實在不應說出鼓吹戰爭的言論；林憶君呼籲，賴總統應該花更多心思促進台灣與區域民主國家的連結，為台灣創造更多的邦交國與更穩定的國際生存環境。

俄羅斯 北京 賴清德

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