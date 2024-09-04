劉德音指別將議題框在親美親中 李彥秀：說給賴清德聽

台積電前董事長劉德音昨天受邀以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表專題演講，提及不要把任何議題框在親中、親美，要充分討論讓台灣強大的方法。國民黨立委李彥秀認為，劉德音此言是說給賴清德總統、民進黨政府聽的，別因意識形態錯失經濟與科技的典範轉移，「劉德音的諄諄之言，你們聽到了嗎？」

李彥秀表示，劉德音去年8月接受紐約時報專訪時，表達不認同「矽盾」觀點。劉德音認為「中共不會因為半導體而入侵台灣，中共也不會因為半導體而不入侵台灣」，其實全都取決於美中之間欲如何維持雙方都想要的現狀？

李彥秀提及，劉德音昨天在行政院經濟發展委員會顧問會議中，發表「從公司經營看國家的經濟發展」專題演講。劉指出，「美國目前的政策討論都一分為二，導致所有人的思想被框住，台灣也有這種危險。」、「不要把任何議題框在親中或親美，要充分討論讓台灣強大的方法。」

李彥秀說，劉德音一年兩次重要談話，讓大家看到對台灣來說，美中之間絕非「單選題」。美中是名列全球1、2的經濟體，美中經濟結構也存在相當大的互補性。美國政府雖將中國大陸視為「最重大的戰略競爭對手」，但是也積極尋求在「競合」關係，恢復高層對話；包括美國國務卿、財長部長、商務部長、氣候特使以及白宮顧問蘇利文訪中及恢復美中高層軍事對話、拜登與習近平有望再次通話，11月的APEC峰會也可能進行最後的「拜習會」。

李彥秀提到，美國作為全球第一大經濟體，都深知美中經濟不可能完全「脫勾」，而是以「去風險化」替代，台灣該怎麼辦？

李彥秀表示，劉德音甘冒大不諱，在行政院長卓榮泰面前直言極諫，其實這些話也是說給賴清德總統聽的，更是說給民進黨聽的。前總統蔣經國以及經濟幕僚在50年前的遠見，讓台灣人民今天有了護國神山庇蔭；現在，正是全球產業發展的關鍵時刻，如果因意識形態錯失經濟與科技的典範轉移，子孫會恨一輩子。「滿朝文武，不如一位劉德音。」態度決定高度，視野決定分野，僵化的意識形態，只會繼續腐蝕民進黨執政的大腦。