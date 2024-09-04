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京華城容積案被監委糾正才變560%？劉德勳：文件皆明確記載

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
京華城案持續延燒，議員游淑慧也發現，最開始明確記載京華城的容積獎勵為392%，但在2016年時任監委劉德勳提出糾正，認定京華城容積率是560%。圖／聯合報系資料照
京華城案持續延燒，議員游淑慧也發現，最開始明確記載京華城的容積獎勵為392%，但在2016年時任監委劉德勳提出糾正，認定京華城容積率是560%。圖／聯合報系資料照

京華城案持續延燒，外界質疑為何京華城可以拿到840%史上最高容積，議員游淑慧也發現，最開始明確記載京華城的容積獎勵為392%，但在2016年時任監委劉德勳提出糾正，認定京華城容積率是560%。不過劉德勳接受「TVBS」專訪則喊冤稱，不管是北市府專案小組會議、前面調查報告中，都已明確記載京華城容積獎勵為560％，包含時任都發局長、副市長看法皆一致，才提出糾正。

現年71歲的劉德勳，在2014年至2020年擔任過監察院監察委員，歷經馬政府、蔡政府時期，於2023年3月接任威京集團旗下沈春池文教基金會董事，不過劉在2016年時啟動調查，市府依照監委調查報告糾正，才將京華城的容積率從392%調高至560%，也讓人質疑過程中是否有「貓膩」。

京華城議會調查小組召集人、議員游淑慧也說，台北市府在1990年的都委會記錄中，明確載明京華城的容積獎勵為392%，但當時劉德勳先是「質問」台北市府，之後又拒絕採納北市府的意見，並在同年8月認定京華城容積獎勵為560％，當時引發質疑，如今又在威京集團相關基金會任董事，「這是不是太意外的巧合」，因此到北檢告發要求調查。

不過，劉德勳接受「TVBS」專訪則還原整個容積案，從1989年第六次專案小組會議紀錄結論就已清楚記載京華城容積率560%，而另外一位監委2013年馬以國調查報告中寫的容積也是560%，但北市府都未積極處理這件事，他在2016年才提出糾正並質問北市府。

劉德勳說，當時提出糾正提到委員會，經多數決通過，並不是他一個人的案子，而且當她詢問時任都發局長張景森，副市長林欽榮等人，大家看法一致，他也強調，在基金會只是開會列席而已，一年四次每次只有車馬費3000元，且上一次董事會他也清楚表達不在參加任何董事會。

京華城案 柯文哲

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