林右昌訪華府智庫 重申台美合作重要性

民進黨秘書長林右昌於華府時間3日中午赴華府全球台灣研究中心（GTI）發表演說，並拜會華府官員及智庫學者進行閉門座談，代表民進黨主席賴清德說明台美關係推動重點事項，重申台美合作重要性，並傳達賴清德執政百日的台灣重大政策。

林右昌表示，台灣在印太地區的安全與經濟領域扮演不可或缺的角色。他回顧自己在2019年卸任民進黨代理黨主席後，應邀訪美的經歷，並指出當時便已提出台灣為「亞太自由民主之錨」，闡述台美應在印太安全的高度，重新建構新的政治與經濟架構。

林右昌指出，「兩岸沒有台灣問題，只有中國問題；印太安全的關鍵在台灣，而台灣安全的關鍵在經濟安全」，五年過去，全球經歷了諸多變遷，尤其在COVID-19疫情期間，台灣展現了強大的防疫能力、經濟韌性與科技實力，讓世界看到台灣是不可或缺的關鍵力量。

林右昌表示，賴總統指出和平是唯一選項，雖然台灣有追求和平的理想，但對中國不能抱有幻想。中共奪取台灣的意圖並未隨政黨輪替而改變，只是策略和手段有所不同。從陳水扁時代，中共透過砲彈加飛彈；馬英九時代，使用銀彈；到蔡英文時代，則是砲彈、飛彈、銀彈、認知作戰；現在的賴清德總統，中共除了總結了以上的所有手法外，更透過假訊息加上法律戰，企圖干擾滲透台灣社會。

林益昌指出，民進黨作為一個執政即將邁入第九年的政黨，已具備穩健的執政經驗和自信，國民黨在立法院推動的「國會擴權」法案，正在侵害台灣的民主法治與人民權益，引發了大規模的「青鳥行動」街頭抗議。民進黨政府為捍衛憲政體制，已分別由總統府、行政院、立法院與監察院提出釋憲案，並強調這將為台灣內部政治帶來全新挑戰。