國慶主視覺藍委給90分 綠委：看不見世界的台灣

國慶主視覺出爐，引發討論。國民黨立委李彥秀今天表示，她給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待立法院長韓國瑜「明年再給我們一次驚喜」。民進黨立委張雅琳說，設計看不見「世界的台灣」新論述，只能說可惜了，但不意外。

國慶籌備委員會昨天在「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁公布國慶主視覺，雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，下方則寫著「中華民國生日快樂」，以及國旗在中央，並以英文融入台灣元素。

國慶籌備委員會秘書長、內政部次長吳堂安、大會處長虢恕仁昨天下午在立法院召開記者會，說明今年國慶大會主題及主視覺設計等事項時表示，歷年國慶主視覺都由歷任慶籌會主委、立法院長來選定，今年也循程序簽辦，跟設計者溝通，提供多樣設計，由韓國瑜圈選。

對於國慶主視覺，張雅琳在臉書撰文表示，韓國瑜主導下的國慶主視覺，從品牌角度來看，設計沒有爭取年輕或新使用者的企圖，比較是固守既有族群，所以用色和設計上會完全延續品牌過去的元素，而對於台灣目前在世界上爭取的定位，這個設計看不見「世界的台灣」的新論述。當然設計本來就有他要溝通的TA（目標受眾），只能說可惜了，但不意外。

李彥秀今天向媒體回應「國慶主視覺出爐」議題表示，「中華民國」是台灣2300萬人最大公約數，在韓國瑜主導下，民國113年國慶主視覺昨天出爐，包含了「中華民國」「台灣」「雙十」「梅花」「藍白紅」，這5個中華民國國慶的重要元素。只要熱愛中華民國，只要熱愛台灣，都能夠從這次主視覺中找到喜歡的元素，這也象徵了台灣民主自由、多元包容最核心的價值與精神。

李彥秀表示，她給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待韓國瑜「明年再給我們一次驚喜」。

國民黨立委洪孟楷今天在臉書發文指出，113年國慶典禮主視覺出爐，回歸青天白日滿地紅元素，設計美學各有特色，但標語回歸到典禮的本身，就簡單明瞭的8個字「中華民國生日快樂」，讓海內外都看見中華民國存在的事實。

洪孟楷表示，韓國瑜主導的國慶籌備委員會，今年標語簡單明瞭，就是凸顯壽星、彰顯生日，讓外界都了解，也絕不忽視中華民國歡慶113年的事實，並且也堅信能繼續長治久安。