林右昌與華府僑胞交流 代表賴總統感謝支持
民進黨秘書長林右昌今天在華府與僑胞交流，代表總統賴清德感謝鄉親的支持與疼惜；他表示賴總統上任百日，滿意度與信任度都將近6成，執政穩健，未來4年會讓社會更進步、讓國家更安全。
林右昌今天傍晚參觀台灣文化中心、隨後到華府台灣基督長老教會與僑胞交流。同鄉會準備簡單餐點，林右昌逐桌與僑胞聊天、拍照，之後並發表談話。
林右昌向僑胞表示，他們都是台灣民主的前輩、貴人，雖然人在海外，但是力挺台灣的未來。他代表賴總統與副總統蕭美琴深深感謝大家，包括拉票、回鄉投票、募款等；賴總統交代他，一定要向大家道謝，感謝大家的栽培。
他指出，賴總統上任後，執政非常穩健，雖然民進黨在國會沒有多數，一開始有點擔心，但是應處很不錯，關鍵在於要相信民主的制度。國民黨和民眾黨在國會鬧，支持度都下降。賴總統就職百日，民調滿意度和信任度都將近6成。
林右昌表示，賴總統經常說，遇到人就要告訴他們，「我們走在一條正確的道路上」。從前總統蔡英文執政8年至今已經第9年。賴總統未來4年會好好掌舵，穩住台灣這艘船，讓社會更進步，讓國家更安全，這是他的使命。
林右昌8月31日從台灣啟程訪美，全程13天，目前已經拜訪紐約、華府，4日將前往休士頓、舊金山、洛杉磯等地共訪5個城市。
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