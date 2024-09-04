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國慶主視覺像6個酒杯腳 罷韓四君子尹立腦中浮現這畫面
國慶主視覺曝光引起熱議，曾是罷韓四君子之一，長期從事設計的高市前文化局長尹立在臉書表示，今年國慶主視覺，6個角落的設計雖然是襯線體，但腦中卻浮出「韓院長」乾杯畫面，不免從嘴角揚起一抹微笑。
尹立表示，作為設計師也從事設計教學，對韓院長主導以雙十造型與國旗顏色當成設計重點，呈現老舊華國美學，並不訝異。但最終由韓圈選的主視覺設計，竟看到韓院長深層愛一杯的形態，且以Logo識別性設計的基本功來說，梅花的大小完全是不及格。
他說，前總統蔡英文時代雖保留雙十型態，但設計手法充滿實驗性、動態影像與創意表現，且每年邀請賴柏燁等知名設計師操刀。對設計師來說，設計國慶主視覺是何等光榮的桂冠，但這次竟搞到不敢具名。
尹立表示，美感見仁見智，韓院長過去在高雄留下許多經典，這次主導的國慶主視覺中，6個角落的設計雖然是襯線體，腦中卻浮出韓院長乾杯的畫面，不免從嘴角揚起一抹微笑。
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