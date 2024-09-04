收復嘉義市 賴清德城隍廟贈匾讓綠營3大山頭同台

連任的嘉市長黃敏惠本屆卸任無法再選，未安排接班人，藍營市長接棒問題浮現，民眾黨不分區立委張啟楷趁勢崛起，有意選下屆市長；綠營連任立委王美惠被視為最具實力贏回執政權人選。而因綠營內訌，兼黨主席的賴清德總統昨天到嘉義城隍廟贈匾，讓綠營3大山頭同台：王美惠、中常委陳茂松、前市黨部主委黃露慧議員，營造團結氛圍。

綠營前嘉市長涂醒哲、前立委李俊俋，在市長選戰都敗給藍營市長黃敏惠，嘉市雖由藍營執政，但唯一一席區域立委卻是綠營連任的王美惠，王美惠基層出身，接班前議員江熙哲擔任議員，黨內初選打敗李俊俋選上立委，王美惠被視為代表綠營贏回執政權不二人選。

本屆立委選舉，王美惠獲7萬8069票，得票率50.64%，勝對手藍營張秀華6萬6822票，43.34%，王美惠首次參選有8位候選人，王囊括8萬333票，超過7位對手加總選票，寫紀錄；本屆6人參選，得票也是贏另5人加總7萬6102票，還高於賴清德6萬8199票，得票率43.2%，再寫紀錄。

英系王美惠要獲黨中央提名代表綠營選市長，面臨內部阻力，因王美惠本屆立委初選與綠色友誼連線前市黨部主委黃露慧競爭交惡，另市長選舉與正國會中常委陳茂松也不合，總統立委選舉各組挺賴後援會，劃清界線。