中華國民元素回歸國慶日 洪孟楷：韓國瑜這次做對了

雙十國慶在即，相較於過去8年民進黨一黨獨大時期的國慶主視覺，今年的主視覺回歸青天白日滿地紅元素。國民黨立委洪孟楷表示，立法院長韓國瑜打從心裡認同這面國旗，回歸到對國慶大典的重視，沒有偷渡意識形態，「韓院長這次真的做對了」。

國慶籌委會昨說明今年國慶大會主題及主視覺設計，指今年主設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍二色象徵不同聲音和意見，在愛國精神引導下，共同為台灣未來努力。

洪孟楷表示，113年國慶典禮主視覺出爐，回歸青天白日滿地紅元素，設計美學各有特色，但標語回歸到典禮的本身，不是「這個國家」、不是偷渡政治意識，就簡單明瞭的8個字「中華民國生日快樂」，讓海內外都看見中華民國存在的事實。

洪孟楷指出，過往8年蔡政府時所主導的主視覺，多出許多不同色系，美其名是多元，但實際上卻淡化了象徵我國國旗的紅藍白三色。但重要的是在視覺或典禮設計上，往往正式國名曖昧不明，造成每年都有媒體或國人在乎是慶祝誰的生日？

洪孟楷說，當生日典禮的壽星沒被凸顯，又怎麼能夠叫做重視？而韓院長所主導國慶籌備會，今年標語簡單明瞭，就是凸顯壽星、彰顯生日，讓外界都了解，也絕不忽視中華民國歡慶113年的事實，並且也堅信能繼續長治久安。

「身為國家的一份子，就是尊重。」洪孟楷批評，一些綠營側翼還在冷嘲熱諷自貶這是「華國美學」，怎麼一個月前當民進黨高官們手持青天白日滿地紅國旗奧運加油時，怎麼就沒有聽到側翼抱怨呢？說穿了，國旗是經典、是驕傲，絕對不是偶一為之的消費。